Преступной группе, которая торговала наркотиками в Telegram, грозит до 12 лет тюрьмы

"Организатором преступного синдиката стал 30-летний житель Житомирского района, который ранее уже был осужден за причастность к незаконному обороту наркотиков. На этот раз он организовал продажу особо опасных средств и психотропных веществ через Telegram-канал. К своему "бизнесу" привлек жену и 40 летнего наркозависимого приятеля в качестве курьера", - сообщает полиция Житомирской области.