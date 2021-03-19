Преступной группе, которая торговала наркотиками в Telegram, грозит до 12 лет тюрьмы

В Житомире следователи полиции объявили подозрения участникам организованной группы наркодилеров, которые организовали продажу особо опасных средств и психотропных веществ через Telegram-канал.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции, двум мужчинам и женщине, жене одного из них, грозит до 12 лет заключения.
"Организатором преступного синдиката стал 30-летний житель Житомирского района, который ранее уже был осужден за причастность к незаконному обороту наркотиков. На этот раз он организовал продажу особо опасных средств и психотропных веществ через Telegram-канал. К своему "бизнесу" привлек жену и 40 летнего наркозависимого приятеля в качестве курьера", - сообщает полиция Житомирской области.
Известно, что товар для сбыта дельцы получали оптовыми партиями через почтовые отправления. Затем фасовали на мелкий опт и "дозы", благодаря этому их прибыль росла в разы.
Через сервисы почтовой связи члены группировки отправляли наркотические средства и психотропные вещества по всей Украине, маскируя свой товар среди детской одежды, игрушек или других вещей. Расчет проводился через систему электронных платежей.
"Собрав достаточно доказательств преступной деятельности группировки и получив результаты соответствующих экспертных исследований, следователи объявили тройке подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307 УК Украины, а именно - незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропных веществ, особо опасных психотропных веществ, совершенных повторно, в составе организованной группы"
, - информирует полиция.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.