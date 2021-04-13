Житель Житомирщины слил из рабочей машины 600 литров топлива и поехал развлекаться в Киев

40-летний работник житомирской транспортной компании продал украденное топливо и, пока его разыскивали, развлекался в столице. Все обстоятельства следователи устанавливают в ходе досудебного расследования.
"В полицию обратился директор одной из транспортных компаний областного центра с сообщением об исчезновении его работника и транспортного средства. Предварительно, 40-летний водитель на грузовом автомобиле выехал для доставки товара в другую область, однако к месту назначения не прибыл и на неоднократные звонки руководства не отвечал. Оперативники отдела полиции №1 Житомирского райуправления начали необходимые розыскные мероприятия. Грузовик нашли на одной из стоянок возле областного центра"
, - информирует полиция.
Как удалось установить, пропавший водитель слил из автомобиля около 600 литров топлива. В дальнейшем он продал топливные материалы жителям с. Дениши Житомирского района, а сам же с вырученными средствами отправился развлекаться с друзьями в Киев.
Предварительная квалификация события - ст. 185 (кража) УК Украины. Законодательством за тайное хищение чужого имущества грозит наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до 5 лет.