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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 13 » 10:34:51

Житель Житомирщины слил из рабочей машины 600 литров топлива и поехал развлекаться в Киев

Вчера, 10:52:42 981 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житель Житомирщины слил из рабочей машины 600 литров топлива и поехал развлекаться в Киев

 40-летний работник житомирской транспортной компании продал украденное топливо и, пока его разыскивали, развлекался в столице. Все обстоятельства следователи устанавливают в ходе досудебного расследования.

"В полицию обратился директор одной из транспортных компаний областного центра с сообщением об исчезновении его работника и транспортного средства. Предварительно, 40-летний водитель на грузовом автомобиле выехал для доставки товара в другую область, однако к месту назначения не прибыл и на неоднократные звонки руководства не отвечал. Оперативники отдела полиции №1 Житомирского райуправления начали необходимые розыскные мероприятия. Грузовик нашли на одной из стоянок возле областного центра", - информирует полиция.

Как удалось установить, пропавший водитель слил из автомобиля около 600 литров топлива. В дальнейшем он продал топливные материалы жителям с. Дениши Житомирского района, а сам же с вырученными средствами отправился развлекаться с друзьями в Киев.

Предварительная квалификация события - ст. 185 (кража) УК Украины. Законодательством за тайное хищение чужого имущества грозит наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до 5 лет. 
 
Тэги: кража, грузовик, Топливо
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