В житомирском «Полесье» кризис: команда 9-й матч подряд без побед

Житомирское "Полесье" затянуло свою безвыигрышную серию в Первой лиге, которая с 20 ноября продолжается восемь матчей: три ничьи и пять поражений. При этом подопечные Сергея Шищенко, смотревшего этот матч из-за дисквалификации с трибун, больше одного гола за матч не забивают.
Исключением не стал матч 22 тура в котором житомиряне принимали ФК "Альянс" с Липовой Долины.
Хозяева забили первыми: Андрущенко на фланге накрутил двоих, навесил, защитники неудачно вынесли мяч, и Ковалев вторым касанием вогнал мяч в дальний угол – 1:0.
Правда, гости отыгрались, а вскоре и вышли вперед очень быстро. Влад Шарай заработал штрафной у левой боковой линии, Ярошенко навесил и Поднебенной ударом головой отправил мяч мимо неудачно вышедшего Маханькова. 1:1. А через несколько минут Влад Шарай забил сам. Пикуль быстро разыграл стандарт, отправив чуть ли не от своей штрафной в прорыв Шарая, который вторым касанием неожиданно пробил мимо Маханькова. 1:2.
Во втором тайме команды имели свои моменты. Скажем, Грицук мог сравнять счет на 77 минуте, но после прямого удара с углового мяч от перекладины вылетел в поле.
В итоге, "Полесье" в 9 матче подряд не одерживает победу. С 22 очками в активе житомиряне занимают 11 место в таблице.