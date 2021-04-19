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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Апрель » 19 » 16:51:38

В житомирском «Полесье» кризис: команда 9-й матч подряд без побед

Вчера, 17:25:38 1158 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирском «Полесье» кризис: команда 9-й матч подряд без побед

 Житомирское "Полесье" затянуло свою безвыигрышную серию в Первой лиге, которая с 20 ноября продолжается восемь матчей: три ничьи и пять поражений. При этом подопечные Сергея Шищенко, смотревшего этот матч из-за дисквалификации с трибун, больше одного гола за матч не забивают.

Исключением не стал матч 22 тура в котором житомиряне принимали ФК "Альянс" с Липовой Долины.

Хозяева забили первыми: Андрущенко на фланге накрутил двоих, навесил, защитники неудачно вынесли мяч, и Ковалев вторым касанием вогнал мяч в дальний угол – 1:0. 
 

Правда, гости отыгрались, а вскоре и вышли вперед очень быстро. Влад Шарай заработал штрафной у левой боковой линии, Ярошенко навесил и Поднебенной ударом головой отправил мяч мимо неудачно вышедшего Маханькова. 1:1. А через несколько минут Влад Шарай забил сам. Пикуль быстро разыграл стандарт, отправив чуть ли не от своей штрафной в прорыв Шарая, который вторым касанием неожиданно пробил мимо Маханькова. 1:2.

Во втором тайме команды имели свои моменты. Скажем, Грицук мог сравнять счет на 77 минуте, но после прямого удара с углового мяч от перекладины вылетел в поле. 

В итоге, "Полесье" в 9 матче подряд не одерживает победу. С 22 очками в активе житомиряне занимают 11 место в таблице.

Тэги: ФК Полесье, футбол, Первая лига
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 00:27:37, Сегодня [Материал]

Поднимите бедолагам зарплаты, может тогда у них будет мотивация бить по мячу ногой.
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