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Житомирская городская больница №2 станет опорной: Министр здравоохранения подписал приказ

Вчера, 10:48:43 1141 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская городская больница №2 станет опорной: Министр здравоохранения подписал приказ

 Житомирская городская больница №2 имени Павлусенко признана опорной. Соответствующий приказ подписал Министр здравоохранения Максим Степанов.

Теперь очередь за Кабмином, который должен утвердить решение. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба Житомирского городского совета.
 

«Мы долго боролись за опорность второй городской. В предыдущем распоряжении об утверждении перечня опорных больниц в госпитальных округах для больницы имени В.П. Павлусенко места не нашлось. Хотя сегодня в этом медицинском учреждении более 200 пациентов с коронавирусом. Он на равных ургентирует с первой городской больницей. Очень благодарен слаженной работе всех причастных к этому, безусловно, хорошему делу. Особая благодарность народному депутату Арсению Пушкаренко и другим депутатам, которые способствовали. Благодаря этому сотрудничеству справедливость восстановлена. Это еще не конец процесса, осталось получить решение Кабмина. Отдельная благодарность, медицинскому персоналу второй городской. Они настоящие бойцы ковиднои передовой», - сказал городской голова Сергей Сухомлин.


Как сообщал «Журнал Житомира», Житомирская городская больница №2 имени Павлусенко, несмотря на второе место в рейтинге USAID, не попала в перечень опорных больниц района. Из-за этого больниц могли лишить некоторых функций.
Тэги: опорная больница, Житомир, городская больница
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