Житомирская городская больница №2 станет опорной: Министр здравоохранения подписал приказ

«Мы долго боролись за опорность второй городской. В предыдущем распоряжении об утверждении перечня опорных больниц в госпитальных округах для больницы имени В.П. Павлусенко места не нашлось. Хотя сегодня в этом медицинском учреждении более 200 пациентов с коронавирусом. Он на равных ургентирует с первой городской больницей. Очень благодарен слаженной работе всех причастных к этому, безусловно, хорошему делу. Особая благодарность народному депутату Арсению Пушкаренко и другим депутатам, которые способствовали. Благодаря этому сотрудничеству справедливость восстановлена. Это еще не конец процесса, осталось получить решение Кабмина. Отдельная благодарность, медицинскому персоналу второй городской. Они настоящие бойцы ковиднои передовой», - сказал городской голова Сергей Сухомлин.