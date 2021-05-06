Зеленый вандализм: в Житомире украли недавно высаженные тюльпаны. ФОТО

Несколько дней назад в Житомире расцвели тюльпаны, высаженные работниками КП "Зеленбуд". Однако коммунальщики советуют житомирянам успеть полюбоваться цветами, ведь к ним уже добрались воры.
6 мая на странице КП "Зеленбуд
" в соцсети сообщили, что на клумбе возле памятника жертвам Голодомора неизвестные украли тюльпаны.
"Поспешите полюбоваться красотой тюльпанов, потому что начали срезать, у наших людей нет ничего святого, даже у памятника Голодомора рука поднялась"
, - сообщили в КП.
Отметим, что коммунальщики также высадили тюльпаны на площади Королёва и в сквере у памятника Шевченко.
Фото: Зеленбуд