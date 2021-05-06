Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 06 Мая 2021    20:12:41
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 6 » 16:41:03

Зеленый вандализм: в Житомире украли недавно высаженные тюльпаны. ФОТО

Сегодня, 17:21:02 535 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Зеленый вандализм: в Житомире украли недавно высаженные тюльпаны. ФОТО

 Несколько дней назад в Житомире расцвели тюльпаны, высаженные работниками КП "Зеленбуд". Однако коммунальщики советуют житомирянам успеть полюбоваться цветами, ведь к ним уже добрались воры.

6 мая на странице КП "Зеленбуд" в соцсети сообщили, что на клумбе возле памятника жертвам Голодомора неизвестные украли тюльпаны.



"Поспешите полюбоваться красотой тюльпанов, потому что начали срезать, у наших людей нет ничего святого, даже у памятника Голодомора рука поднялась", - сообщили в КП.

Отметим, что коммунальщики также высадили тюльпаны на площади Королёва и в сквере у памятника Шевченко.




 

Фото: Зеленбуд
Тэги: вандалы, цветы, кража, тюльпаны
Новости партнеров
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 17:54:09, Сегодня [Материал]

В смысле у людей нет ничего святого? Чем эти отличаются от тех, что сидят в кабинетах? И там и там - воры. Только тут тюльпаны за пару грн срезали, а в кабинетах миллионы воруют, и как-то никого совесть не мучает, и со святостью все в порядке.

Все давно поняли, что быдла в стране тьма, только многое быдло себя таким не считает, а считает других быдлом. Вот так и живем.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus