Пригласили выпить, а затем до смерти избили: полицейские расследуют убийство в Бердичеве

В Бердичеве компания людей, которая распивала спиртное на природе, пригласила к импровизированному столу незнакомца. Во время застолья возник конфликт и гость получил смертельные травмы. Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции, события разворачивались вечером 26 мая.
"Около 17 часов в Бердичевский районный отдел полиции поступило сообщение об обнаружении возле одного из жилых домов тела мужчины. При осмотре тела погибшего специалисты зафиксировали повреждения, которые могли свидетельствовать о насильственной смерти"
, - информирует ГУНП.
Правоохранителям удалось быстро раскрыть тяжкое преступление. По собранной информации, на месте происшествия несколькими часами раньше люди видели компанию людей, которые употребляли спиртное. Как предварительно установлено, мимо на велосипеде проезжал мужчина, у которого один из отдыхающих попросил сигарету, а потом и пригласил в компанию.
"В какой-то момент в компании возник внезапный конфликт, в результате которого случайному знакомому, как было установлено, 43-летнему жителю одного из сел района, были нанесены тяжкие телесные повреждения, которые оказались несовместимыми с жизнью. Оставив тело на месте отдыха, компания отправилась по домам, прихватив с собой велосипед погибшего", - рассказывают полицейские.
Фото: ГУНП
Вскоре по подозрению в причастности к умышленному убийству были задержаны жители райцентра: двое мужчин в возрасте 27-ми и 28-ми лет, а также 37-летняя женщина. В ходе следственных действий по месту жительства женщины полицейские изъяли орудия совершения преступления и велосипед потерпевшего.
Досудебное расследование проводится по п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным заключением.