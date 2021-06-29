Экс-директор КП «Житомиртранспорт» занял кресло начальника управления в Ровенском горсовете

«Нет ничего невозможного, главное хотеть. Это утверждение доказано моим предыдущим опытом. Сложилось так, что в Ровно есть люди, которые хотят. Хотят сделать город уютным, комфортным, безопасным для жителей. И ровенчане все вместе могут сделать его европейским. Ярко и громко обозначить на карте украинских городов, начать его любить и гордиться. Поэтому принял приглашение помочь моей малой родине стать лучше», - сообщил Иван Фурлет.