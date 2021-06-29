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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Июнь » 29 » 16:52:04

Экс-директор КП «Житомиртранспорт» занял кресло начальника управления в Ровенском горсовете

Сегодня, 16:52:04 421 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Экс-директор КП «Житомиртранспорт» занял кресло начальника управления в Ровенском горсовете

 Депутат Житомирского горсовета 7 созыва, бывший руководитель КП «Житомиртранспорт» Иван Фурлет теперь работает в Ровенском городском совете на должности начальника управления транспорта и связи.

Соответствующую информацию Фурлет обнародовал на своей странице в соцсети.
 

«Нет ничего невозможного, главное хотеть. Это утверждение доказано моим предыдущим опытом. Сложилось так, что в Ровно есть люди, которые хотят. Хотят сделать город уютным, комфортным, безопасным для жителей. И ровенчане все вместе могут сделать его европейским. Ярко и громко обозначить на карте украинских городов, начать его любить и гордиться. Поэтому принял приглашение помочь моей малой родине стать лучше», - сообщил Иван Фурлет.


Информация о назначении Фурлета опубликована на сайте Ровенского горсовета.

«Городской голова Александр Третьяк назначил нового начальника управления транспорта и связи Ровенского городского совета. Им стал 32-летний Иван Фурлет. Новоназначенный руководитель имеет опыт работы в органах местного самоуправления, формировании бюджетов и планировании реализации проектов структурными органами местного самоуправления. Имеет диплом магистра по специальности "Системы управления и автоматики" Житомирского государственного технологического университета. Иван Фурлет - член рабочей группы Министерства инфраструктуры Украины по внедрению электронного билета в общественном транспорте; координатор проекта по внедрению автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте КП "Житомиртранспорт"», - информирует пресс-служба Ровенского городского совета.

Напомним, Иван Фурлет в конце 2019 года написал заявление на увольнение с должности директора КП «Житомиртранспорт». 3 января 2020 года он был уволен.
Тэги: Иван Фурлет, Житомиртранспорт
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:35:55, Сегодня [Материал]

Он запомнился мне светофорами которые он установил!! старые поснимал, а новые установил так, что не понятно и не видно было когда можно ехать . Зеркала развернул в другую сторону. Чудик безграмотный.
nvvetal
2 Ololo (nvvetal)   • 21:04:29, Сегодня [Материал]

бедняжка
вообще это был Ткачук
но кизяку это простительно
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