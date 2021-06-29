Экс-директор КП «Житомиртранспорт» занял кресло начальника управления в Ровенском горсовете

Депутат Житомирского горсовета 7 созыва, бывший руководитель КП «Житомиртранспорт» Иван Фурлет теперь работает в Ровенском городском совете на должности начальника управления транспорта и связи.
Соответствующую информацию Фурлет обнародовал
на своей странице в соцсети.
«Нет ничего невозможного, главное хотеть. Это утверждение доказано моим предыдущим опытом. Сложилось так, что в Ровно есть люди, которые хотят. Хотят сделать город уютным, комфортным, безопасным для жителей. И ровенчане все вместе могут сделать его европейским. Ярко и громко обозначить на карте украинских городов, начать его любить и гордиться. Поэтому принял приглашение помочь моей малой родине стать лучше», - сообщил Иван Фурлет.
Информация о назначении Фурлета опубликована на сайте Ровенского горсовета
.
«Городской голова Александр Третьяк назначил нового начальника управления транспорта и связи Ровенского городского совета. Им стал 32-летний Иван Фурлет. Новоназначенный руководитель имеет опыт работы в органах местного самоуправления, формировании бюджетов и планировании реализации проектов структурными органами местного самоуправления. Имеет диплом магистра по специальности "Системы управления и автоматики" Житомирского государственного технологического университета. Иван Фурлет - член рабочей группы Министерства инфраструктуры Украины по внедрению электронного билета в общественном транспорте; координатор проекта по внедрению автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте КП "Житомиртранспорт"»
, - информирует пресс-служба Ровенского городского совета.
Напомним, Иван Фурлет в конце 2019 года написал заявление на увольнение с должности директора КП «Житомиртранспорт». 3 января 2020 года он был уволен
.