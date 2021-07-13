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Последние зеленые «островки» в районе Чулочной фабрики застраивают МАФами. ФОТО

Сегодня, 11:15:01 592 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Последние зеленые «островки» в районе Чулочной фабрики застраивают МАФами. ФОТО

 В Житомире в зеленой зоне напротив Чулочной фабрики установили два МАФа. Местные жители возмущены, ведь застраивают последние клочки земли, где в будущем могли бы создать сквер для отдыха.

Об этом в Facebook-группе "Форум Житомира" сообщил житомирянин Владимир Шевченко.
 

"02.06.2021 года жители дома по адресу проспект Мира, 23 обратились к Житомирскому городскому председателю Сухомлину С.И. с просьбой сохранить и обустроить сквер по этому адресу, в связи с перенаселенем района, расположением вблизи 2-х школ и дет. сада. И что сделала власть?! Через несколько дней напротив Приватбанка в яблоневом саду по адресу проспект Мира, 21 незаконно устанавливают МАФ", - говорится в сообщении.


Радикально настроенные горожане разбили окна МАФа, а перед входом написали краской "Ні незаконній забудові".





В ночь с 10 на 11 июля в том же районе, возле школы №27 установили ещё один МАФ.
 

"Ночью привезли, установили, тем самым нарушили все нормы общественного порядка. Стоял шум и гул транспорта, который прервал сны и покой жильцов дома (просп. Мира, 23). Жители составили заявление и обратились в полицию", - добавил Владимир Шевченко.


Известно, что 13 июля возмущенные жители проспекта Мира должны встретиться с городским головой.

 




Фото: Володимир Шевченко / Facebook
Тэги: маф, Житомир, Проспект Мира
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