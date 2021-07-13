Последние зеленые «островки» в районе Чулочной фабрики застраивают МАФами. ФОТО

"02.06.2021 года жители дома по адресу проспект Мира, 23 обратились к Житомирскому городскому председателю Сухомлину С.И. с просьбой сохранить и обустроить сквер по этому адресу, в связи с перенаселенем района, расположением вблизи 2-х школ и дет. сада. И что сделала власть?! Через несколько дней напротив Приватбанка в яблоневом саду по адресу проспект Мира, 21 незаконно устанавливают МАФ", - говорится в сообщении.