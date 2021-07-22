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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июль » 22 » 20:33:40

В следственном изоляторе Житомира неизвестные убили заключенного

Сегодня, 20:33:40 700 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В следственном изоляторе Житомира неизвестные убили заключенного

 Житомирской областной прокуратурой по результатам проверки факта смерти заключенного в следственном изоляторе исправительной колонии, в городе Житомире, согласно заключению судебно-медицинского эксперта (от 19.07.2021), установлено, что причиной смерти стала тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением легких, шок и др.

Вместе с тем, фельдшером городской медчасти филиала «Центра охраны здоровья ДКВС Украины» в области 18.07.2021, в день трагического события, констатирована смерть этого заключенного с предварительным диагнозом - острая сердечная недостаточность.

Исходя из выявленных проверкой обстоятельств, Житомирской окружной прокуратурой внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Кроме этого, окружной прокуратурой начата еще два уголовных производства, а именно, по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медработниками городской медчасти филиала госучреждения «Центр охраны здоровья ДКВС Украины» в области и по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами Житомирской учреждения исполнения наказаний своих служебных обязанностей по обеспечению надлежащей охраны и надзора за заключенными (соответственно, ч. 1 ст. 140 и ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Сейчас материалы производств объединены в одно производство, которое направлено ко Второму следственного отдела (с дислокацией в г.. Житомир) Территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, для проведения досудебного расследования.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Житомирская областная прокуратура.

Пресс-служба Житомирской областной прокуратуры
Тэги: колония, СИЗО, убийство, тюрьма
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