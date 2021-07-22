В следственном изоляторе Житомира неизвестные убили заключенного

Житомирской областной прокуратурой по результатам проверки факта смерти заключенного в следственном изоляторе исправительной колонии, в городе Житомире, согласно заключению судебно-медицинского эксперта (от 19.07.2021), установлено, что причиной смерти стала тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением легких, шок и др.
Вместе с тем, фельдшером городской медчасти филиала «Центра охраны здоровья ДКВС Украины» в области 18.07.2021, в день трагического события, констатирована смерть этого заключенного с предварительным диагнозом - острая сердечная недостаточность.
Исходя из выявленных проверкой обстоятельств, Житомирской окружной прокуратурой внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.
Кроме этого, окружной прокуратурой начата еще два уголовных производства, а именно, по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медработниками городской медчасти филиала госучреждения «Центр охраны здоровья ДКВС Украины» в области и по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами Житомирской учреждения исполнения наказаний своих служебных обязанностей по обеспечению надлежащей охраны и надзора за заключенными (соответственно, ч. 1 ст. 140 и ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Сейчас материалы производств объединены в одно производство, которое направлено ко Второму следственного отдела (с дислокацией в г.. Житомир) Территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, для проведения досудебного расследования.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Житомирская областная прокуратура.
Пресс-служба Житомирской областной прокуратуры