Растет загруженность больниц и смертность: какая ситуация с коронавирусом в Житомире

Ситуация с COVID-19 в Житомире сложная. Городские больницы заполнены более чем на 60%, а ежедневно от коронавируса умирают от 5 до 8 человек. Об этом шла речь на брифинге
заместителя городского головы Марии Мисюровой.
Главное с брифинга заместителя мэра
Статистика
. За прошедшие сутки в Житомире на COVID-19 заболели 156 человек, в области - еще 547. Сейчас в Житомире 1601 активный больной.
Летальность
. Ежедневно от COVID-19 умирают от 5 до 8 человек. По состоянию на утро 7 октября, 5 человек умерло в Больнице №1 и один человек - в Больнице №2. Среди умерших - большинство пожилых людей (70+ лет). Однако среди последних случаев летальности - люди 45 и 46-летнего возраста.
Умерли также два человека, вакцинированы одной дозой препарата CoronaVac - люди за 80 лет и с хроническими заболеваниями.
Загруженность коек в больницах
. В Больнице №1 - 78%, в Больнице №2 - 64%. Последняя принимает ковидних больных с 1 октября. По три дня подряд больницы ургентують.
Госпитализация
. Каждый день госпитализируют около 20 пациентов. Большинство в тяжелом состоянии, нуждаются в кислородной поддержки и медикаментозного лечения. У больных наблюдается внезапное ухудшение состояния. Последние случаи - люди, попав в приемное отделение, сразу требовали ИВЛ. На реанимационных койках Больницы №2 все 9 аппаратов ИВЛ уже заняты. Вакцинированных среди госпитализированных - 4%: в них течение заболевания средней тяжести.
Вакцинация
. На сегодня в Житомире вакцинировано 104 000 человек - 50%. По последним данным ВОЗ, коллективный иммунитет не приобретается.
Дети и COVID-19
.
в Житомире за последние сутки COVID-19 обнаружены у 25 детей. Большинство из них на амбулаторном лечении. Детям от 12 лет, особенно с сопутствующими заболеваниями и часто болеющим, есть возможность сделать вакцинацию препаратом Pfizer-Comirnaty.
Учреждения общего среднего образования
. На сегодня все школы Житомира работают. Однако 18 классов (486 детей) обучаются дистанционно. В школах среди заболевших - 32 ребенка и 17 образовательных работников, преимущественно учителей. На сегодня вакцинация педагогов составляет 88%, заболели же преимущественно вакцинированные работники.
Дошкольные учебные заведения
. Здесь ситуация лучше. Закрыты несколько групп, из-за чего 60 детей в городе на сегодня не посещают детсады. Среди заболевших - 1 ребенок и 3 технических работника.
«По всем показателям (уровню госпитализации и коэффициентам выявленных случаев) Житомирская область практически в оранжевой зоне. До отметки красной зоны - времени, возможно, немного. А это - ограничение, человеческие и экономические потери для нашего города. Полтора года медицинская система работает в напряженном состоянии », - говорит Мария Мисюрова.
Она подчеркивает: мысль «я легко переболел» не является основанием для пренебрежения средствами безопасности, ведь вирус мутировал, и штамм «Дельта» угрожает жизни. Люди забыли о масках и социальной дистанцию, что угрожает безопасности.
«Вакцинация - единственный возможный способ защититься от COVID-19 и облегчить течение болезни»
, - отмечают в горсовете.