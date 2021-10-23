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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 23 » 15:37:12

В житомирской школе снова открылся пункт вакцинации: прививку уже сделали сотни горожан

Вчера, 15:37:12 579 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирской школе снова открылся пункт вакцинации: прививку уже сделали сотни горожан

 На базе школы №6 сегодня снова заработал временный пункт вакцинации. Прививки делают вакцинами Pfizer, CoronaVac и AstraZeneca (первая и вторая доза).

На смене работает три медицинские бригады по три медработника в каждой. Всего таких бригад - шесть, сообщили в мэрии.

Пункт открылся в 08:30 и по состоянию на 13:20 вакцинацию здесь прошло более 400 человек. В основном получили первую дозу. 217 человек привились препаратом CoronaVac, 134 - Pfizer, 50 - AstraZeneca.

Напоминаем, что на базе СОШ №6 получить вакцину можно на время каникул детей.

Фото: ЖГС
 

Режим работы:

 
  • с понедельника по пятницу: с 10:30 до 19:00, перерыв с 13:45 до 14:15;
  • суббота: с 08:30 до 19:00, перерыв с 13:45 до 14:15;
  • воскресенье и праздничные дни: с 08:30 до 14:00.
 

Распорядок работы пункта вакцинации на базе ТЦ «ОЛДИ»:

 
  • с понедельника по пятницу: с 10:30 до 19:00, перерыв с 13:45 до 14:15;
  • суббота: с 08:30 до 19:00, перерыв с 13:45 до 14:15;
  • воскресенье и праздничные дни: с 08:30 до 14:00.
 

Временные пункты


Прививки вакциной Pfizer (первая и вторая доза) можно сделать по следующим адресам:
 
  • ул. Старочудновская 12/77 (амбулатория №11). Предварительная запись по телефону: (095) 67-19-056.
  • ул. Покровская, 159 (амбулатория №12). Предварительная запись по телефону 0 (800) 35-04-36 (внутренний номер: 12).

Прививки вакциной CoronaVac и AstraZeneca (первая и вторая доза) - по адресу:
 
  • площадь Полевая, 2 (амбулатория №4); 0 (800) 35-04-36 (внутренний номер: 04).
  • ул. Героев Десантников, 23 (амбулатория №8). 0 (800) 35-04-36 (внутренний номер: 08).

Временный пункт вакцинации в Эпицентре (Киевское шоссе, 4/2). Работает в будни с 10:00 до 16:00. Здесь прививка проводится вакциной CoronaVac и AstraZeneca (первая и вторая доза).

С 23 октября заработает центр вакцинации на базе спортивного зала школы №6 (площадь Короленко, 7).
Тэги: Житомир, вакцинация
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