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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 29 » 11:02:24

Трое заробитчан из Житомирской области пытались поехать в Польшу с поддельными COVID-сертификатами

Сегодня, 11:02:24 663 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Трое заробитчан из Житомирской области пытались поехать в Польшу с поддельными COVID-сертификатами

 Во время пересечения государственной границы на КПП "Ягодин" три жителя Житомирщины предоставили поддельные COVID-сертификаты. Об этом сообщила полиция Волынской области.
 

"26 октября трое мужчин из Житомирской области в пункте пропуска Ягодин, пересекая госграницу, показали пограничникам международные сертификаты о вакцинации с признаками подделки. Правонарушителям 43, 38 и 35 лет", - говорится в сообщении.


Известно, что граждане собирались отправиться на заработки.

Полицейские изъяли и направили на экспертизу поддельные документы. Правонарушителям придется уплатить судебный сбор и штраф, который достигает 850 гривен.

Также мужчинам может грозить ограничение свободы на срок до двух лет.
Тэги: COVID-сертификат, подделка, граница
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