Трое заробитчан из Житомирской области пытались поехать в Польшу с поддельными COVID-сертификатами

Во время пересечения государственной границы на КПП "Ягодин" три жителя Житомирщины предоставили поддельные COVID-сертификаты. Об этом сообщила полиция Волынской области
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"26 октября трое мужчин из Житомирской области в пункте пропуска Ягодин, пересекая госграницу, показали пограничникам международные сертификаты о вакцинации с признаками подделки. Правонарушителям 43, 38 и 35 лет", - говорится в сообщении.
Известно, что граждане собирались отправиться на заработки.
Полицейские изъяли и направили на экспертизу поддельные документы. Правонарушителям придется уплатить судебный сбор и штраф, который достигает 850 гривен.
Также мужчинам может грозить ограничение свободы на срок до двух лет.