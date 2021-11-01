«Красная» зона: в Житомирской области за двое суток полиция зафиксировала более 200 нарушений

С 30 октября в Житомирской области начали действовать ограничения "красной" карантинной зоны. Соблюдение карантинных ограничений проверяют 50 рейдовых групп полицейских и работников Госпотребслужбы, представителей других служб и органов местного самоуправления.
Как сообщили в полиции Житомирщины, в течение 30-31 октября за нарушение установленных правил составлено 224 протокола.
"За прошедшие два дня правоохранители проверили почти тысячу субъектов ведения хозяйства. Из 224 зафиксированных ими правонарушений за первые дни "красного" уровня эпидемиологической опасности, две трети (173) – это игнорирование гражданами требований по использованию средств индивидуальной защиты (ч. 2 ст. 44-3 "Нарушение правил карантина людей" КУоАП)", – информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
Остальные нарушения касаются режима деятельности развлекательных и торговых заведений, других учреждений, а также пассажирских перевозок.
С актуальной информацией относительно ограничений, которые с 30 октября действуют в Житомирской области, можно ознакомиться по ссылке
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