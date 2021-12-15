В Житомире обокрали автомобили, которые оставили «ночевать» во дворах домов

В Житомирское райуправление полиции обратились четверо горожан с подобными заявлениями о похищении вещей из их автомобилей. В настоящее время полицейские разыскивают лиц, причастных к воровству.
"12 декабря 42-летний мужчина сообщил о том, что ночью кто-то повредил стекло багажного отделения Volkswagen Сaddy, припаркованного у дома по ул. Покровской и похитил набор инструментов и аккумулятор"
, - сообщили в полиции Житомирской области
.
По информации другого жителя Житомира, таким же способом из его Volvo ночью были похищены стоимостные электроинструменты на общую сумму около 13 тысяч гривен.
А из ВАЗа, который "ночевал" во дворе дома по ул. Королёва, неизвестный похитил аккумуляторную батарею.
Кроме того, в ночь на 13 декабря неизвестный разбил стекло задней дверцы Skoda Octavia, похитив из салона документы 29-летнего владельца, банковские карты и другие личные вещи.
По всем указанным фактам начаты уголовные производства по ч.1 ст.185 (Кража) УК Украины. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются штрафом, общественными или исправительными работами, полугодовым арестом или ограничением свободы на срок до 5 лет.