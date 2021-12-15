Праздник состоится: в Романове вместо сломанной елки установили новую

15 декабря на центральной площади пгт Романов, что на Житомирщине, установили новую елку. В этот раз дерево привезли из с. Вила.
Елка мешала одной из жительниц села, поэтому было принято решение ее срубить, информирует сайт "Твій Романів".
"Прочитав новость о падении елки в Романове, в поселковый совет обратилась староста Соболевского округа, которая предложила забрать елку во дворе одной из жительниц села Вила - раскидистое дерево "подрывало" колодец и подлежало срезанию", - рассказали в Романовском поселковом совете.
15 декабря елку срезали и привезли в Романов. Дерево уже установили.
Напомним, 14 декабря новогодняя елка по дороге в Романов оборвала ветками провода интернет-сети, а на площади во время установки сломалась пополам. Видео падения сняли камеры видеонаблюдения.