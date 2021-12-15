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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 15 » 14:58:05

Праздник состоится: в Романове вместо сломанной елки установили новую

Вчера, 14:58:05 673 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Праздник состоится: в Романове вместо сломанной елки установили новую

 15 декабря на центральной площади пгт Романов, что на Житомирщине, установили новую елку. В этот раз дерево привезли из с. Вила.

Елка мешала одной из жительниц села, поэтому было принято решение ее срубить, информирует сайт "Твій Романів".

"Прочитав новость о падении елки в Романове, в поселковый совет обратилась староста Соболевского округа, которая предложила забрать елку во дворе одной из жительниц села Вила - раскидистое дерево "подрывало" колодец и подлежало срезанию", - рассказали в Романовском поселковом совете.

15 декабря елку срезали и привезли в Романов. Дерево уже установили.

Напомним, 14 декабря новогодняя елка по дороге в Романов оборвала ветками провода интернет-сети, а на площади во время установки сломалась пополам. Видео падения сняли камеры видеонаблюдения.
 
Тэги: елка, Романов, Житомирщина
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 22:29:35, Вчера [Материал]

какой депутат от ихнего края проплатил замену йолки?
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