Голодные и грязные: в Житомирской области у 22-летней матери забрали трех дочерей

В Житомирской области ювенальные полицейские вместе с соцслужбами забрали у 22-летней матери трех дочерей в возрасте 3, 4 и 6 лет. Как сообщили в полиции
, дети были голодными и грязными, а в доме царили беспорядки и антисанитария.
"Зайдя в дом, правоохранители застали двоих детей в заброшенном и холодном доме голодными и грязными. Старшая девочка на тот момент находилась в школе. В доме царили беспорядки и антисанитария и вовсе не было еды", - говорится в сообщении полиции.
Фото: полиция
Девочек доставили в больницу. Двум младшим сестричкам понадобилось стационарное лечение.
"Их здоровьем сейчас занимаются медики. А 6-летняя девочка находится под наблюдением бабушки и дедушки"
, - добавили в полиции.
22-летнюю мать уже неоднократно привлекали к административной ответственности за пренебрежение родительскими обязанностями. В этот раз правоохранители тоже оформили соответствующий административный протокол.
Решается вопрос о целесообразности пребывания детей в семье. Материалы направлены на рассмотрение суда.