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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 14 » 10:49:03

Голодные и грязные: в Житомирской области у 22-летней матери забрали трех дочерей

Вчера, 10:49:03 1320 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Голодные и грязные: в Житомирской области у 22-летней матери забрали трех дочерей

 В Житомирской области ювенальные полицейские вместе с соцслужбами забрали у 22-летней матери трех дочерей в возрасте 3, 4 и 6 лет. Как сообщили в полиции, дети были голодными и грязными, а в доме царили беспорядки и антисанитария.
 

"Зайдя в дом, правоохранители застали двоих детей в заброшенном и холодном доме голодными и грязными. Старшая девочка на тот момент находилась в школе. В доме царили беспорядки и антисанитария и вовсе не было еды", - говорится в сообщении полиции.

 

Фото: полиция


Девочек доставили в больницу. Двум младшим сестричкам понадобилось стационарное лечение.

"Их здоровьем сейчас занимаются медики. А 6-летняя девочка находится под наблюдением бабушки и дедушки", - добавили в полиции.

22-летнюю мать уже неоднократно привлекали к административной ответственности за пренебрежение родительскими обязанностями. В этот раз правоохранители тоже оформили соответствующий административный протокол.

Решается вопрос о целесообразности пребывания детей в семье. Материалы направлены на рассмотрение суда.
Тэги: неблагополучная семья, дети
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Комментариев: 1
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 17:02:52, Вчера [Материал]

страшно це все, дай боже цим діткам щасливу долю
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