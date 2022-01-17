ФК «Полесье» в Турции готовится к весенней части сезона. ФОТО

ФК "Полесье" продолжает подготовку к весенней части Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги. На днях команда прибыла в турецкий город Анталия на второй учебно-тренировочный сбор.
Команда уже провела несколько тренировок. Главный тренер ФК "Полесье" Юрий Калитвинцев поделился планами на этот тренировочный цикл.
"Программа сборов писалась не вчера и даже не позавчера, а была сверстана уже давно. Спасибо руководству за то, что они подтвердили ее. Конечно, здесь будут игры. Пока планируется, именно планируется, потому что ситуации могут складываться по-разному и команды могут отказаться, но на данный момент подтверждены игры 20 числа, 23-го, 26-го и 28-го", – сказал Юрий Калитвинцев в комментарии клубной пресс-службе.
Фото: ФК "Полесье"
Новички "Полесья"
К "Полесью" присоединился 23-летний голкипер Андрей Бубенцов.
В профессиональной карьере Андрей выступал за "Сумы", "ВПК-Агро", "Николаев" и харьковский "Металлист".
Также житомиряне подписали нападающего. Из тернопольской "Нивы" в "Полесье" перешел Сергей Кисленко.
В первой части сезона Кислено забил за тернополян 8 голов.
Контракт с 23-летним футболистом подписан на три года.
Ранее на правах аренды в житомирское "Полесье" перешел полузащитник донецкого "Шахтера" Владислав Вакула
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