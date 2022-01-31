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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2022 » Январь » 31 » 09:49:52

Всем бокс, а затем футбол: Александр Усик сыграет за житомирское «Полесье»

Сегодня, 09:49:52 625 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Всем бокс, а затем футбол: Александр Усик сыграет за житомирское «Полесье»

 За житомирское "Полесье" сыграет обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик. Об этом боксер объявил на странице футбольного клуба в Instagram.

Усик дебютирует в составе житомирской команды на межсезонном турнире Winter Cup 2022. 
 

"Дорогие друзья, Всем здравствуйте! Меня зовут Александр Усик, и я дебютирую за команду Первой лиги Полесье (Житомир) – третьего февраля в Турции на Winter Cup. Смотрите на каналах "Футбол 1/2/3", в 19:00. Поехали! Всем – бокс, а потом – футбол" – сказал Александр Усик.

 


Первый матч на Winter Cup 2022 "Полесье" сыграет 3 февраля против ровенского "Вереса". Также соперниками житомирян станут одесский "Черноморец" и харьковский "Металлист".

Отметим, что в юности Усик занимался футболом.

"Я играл в полузащите в симферопольской Таврии. Для того, чтобы идти дальше, нужны были немалые средства – платить за тренировки, поездки, покупать экипировку. У моих родителей, обычных рабочих, не было денег, чтобы уплатить за это все. А секция бокса была бесплатной", – рассказывал ранее Усик.

Также Усик играл в мини-футбол за сборную ветеранов Украины.
 


Напомним, Александр Усик несколько раз присутствовал на матчах ФК "Полесье".

Тэги: ФК Полесье, Александр Усик
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Комментариев: 6
sp19636462
1 Алєґ (sp19636462)   • 11:09:25, Сегодня [Материал]

сєпар и пидєргнойний.
spirinoff
2 Вася Пупкин (spirinoff)   • 11:33:09, Сегодня [Материал]

зачем так о себе?
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:46:08, Сегодня [Материал]

Усик красавчик....за Житомирское Полесье? Это круто!
k-dmon
4 dmon (k-dmon)   • 14:18:15, Сегодня [Материал]

Сейчас все житомирское сепарье описается от счастья
suhoj29
5 Сухий Житомир (suhoj29)   • 14:31:09, Сегодня [Материал]

Треба щоб Усик став мером Житомира
suhoj29
6 Сухий Житомир (suhoj29)   • 14:32:40, Сегодня [Материал]

як мінімум Усик просуває бренд Полісся і міста Житомир, і це здорово!
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