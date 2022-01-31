Всем бокс, а затем футбол: Александр Усик сыграет за житомирское «Полесье»

За житомирское "Полесье" сыграет обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик. Об этом боксер объявил на странице футбольного клуба в Instagram.
Усик дебютирует в составе житомирской команды на межсезонном турнире Winter Cup 2022.
"Дорогие друзья, Всем здравствуйте! Меня зовут Александр Усик, и я дебютирую за команду Первой лиги Полесье (Житомир) – третьего февраля в Турции на Winter Cup. Смотрите на каналах "Футбол 1/2/3", в 19:00. Поехали! Всем – бокс, а потом – футбол" – сказал Александр Усик.
Первый матч на Winter Cup 2022 "Полесье" сыграет 3 февраля против ровенского "Вереса". Также соперниками житомирян станут одесский "Черноморец" и харьковский "Металлист".
Отметим, что в юности Усик занимался футболом.
"Я играл в полузащите в симферопольской Таврии. Для того, чтобы идти дальше, нужны были немалые средства – платить за тренировки, поездки, покупать экипировку. У моих родителей, обычных рабочих, не было денег, чтобы уплатить за это все. А секция бокса была бесплатной", – рассказывал ранее Усик.
Также Усик играл в мини-футбол за сборную ветеранов Украины.
Напомним, Александр Усик несколько раз присутствовал на матчах ФК "Полесье".