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Житомирский университет откроет для туристов подземные казематы. ФОТО

Сегодня, 15:08:39 300 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский университет откроет для туристов подземные казематы. ФОТО

 Полесский национальный университет планирует подвалы одного из корпусов превратить в туристическую локацию. Корпус расположен в историческом здании конца XIX века и раньше там был суд Волынской губернии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ректора университета Олега Скидана.
 

"Здание, в котором расположен корпус университета, историческое, это памятник архитектуры 1896-1897 годов, где располагался окружной суд Волынской губернии. Соответственно, помещения были адаптированы под здание суда, то есть есть зал судебных заседаний, где сейчас конференц-холл, есть внутренний дворик, куда выходили арестанты, подземные казематы, где их содержали. В 1950-1960-х годах казематы использовались для хранения удобрений и других материалов, необходимых в учебном процессе, поскольку здесь размещен агрономический факультет. Последние десятилетия они полностью не использовались. Поэтому мы решили сделать там туристическую локацию", – отметил Скидан.






По его словам, локацию планируют популяризировать в контексте истории города и Волынской губернии, ведь в Житомире сохранилось немного архитектурных памятников.

В то же время подземные казематы повысят и привлекательность архитектурного памятника, в котором расположен университет.







Ректор добавил, что казематы обустроены так, что в полный рост там невозможно ходить. В ближайшее время помещения расчистят и начнут иучать. Исследованиями будет заниматься кафедра экономики, предпринимательства и туризма и кафедра общественных наук университета. В этом году в учебном заведении будет открыта образовательная программа "Музееведение и памятникоохранная деятельность", студентов которой также смогут привлечь к этому процессу.

Корпус университета, где расположены казематы, – памятник архитектуры местного значения. Он построен по проекту архитектора Владимира Бессмертного.

Фото: ПНУ
Тэги: казематы, Полесский национальный университет, туризм
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