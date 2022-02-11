Житомирский университет откроет для туристов подземные казематы. ФОТО

Полесский национальный университет планирует подвалы одного из корпусов превратить в туристическую локацию. Корпус расположен в историческом здании конца XIX века и раньше там был суд Волынской губернии.
Об этом сообщает Укринформ
со ссылкой на ректора университета Олега Скидана.
"Здание, в котором расположен корпус университета, историческое, это памятник архитектуры 1896-1897 годов, где располагался окружной суд Волынской губернии. Соответственно, помещения были адаптированы под здание суда, то есть есть зал судебных заседаний, где сейчас конференц-холл, есть внутренний дворик, куда выходили арестанты, подземные казематы, где их содержали. В 1950-1960-х годах казематы использовались для хранения удобрений и других материалов, необходимых в учебном процессе, поскольку здесь размещен агрономический факультет. Последние десятилетия они полностью не использовались. Поэтому мы решили сделать там туристическую локацию", – отметил Скидан.
По его словам, локацию планируют популяризировать в контексте истории города и Волынской губернии, ведь в Житомире сохранилось немного архитектурных памятников.
В то же время подземные казематы повысят и привлекательность архитектурного памятника, в котором расположен университет.
Ректор добавил, что казематы обустроены так, что в полный рост там невозможно ходить. В ближайшее время помещения расчистят и начнут иучать. Исследованиями будет заниматься кафедра экономики, предпринимательства и туризма и кафедра общественных наук университета. В этом году в учебном заведении будет открыта образовательная программа "Музееведение и памятникоохранная деятельность", студентов которой также смогут привлечь к этому процессу.
Корпус университета, где расположены казематы, – памятник архитектуры местного значения. Он построен по проекту архитектора Владимира Бессмертного.
Фото: ПНУ