Житомирский университет откроет для туристов подземные казематы. ФОТО

"Здание, в котором расположен корпус университета, историческое, это памятник архитектуры 1896-1897 годов, где располагался окружной суд Волынской губернии. Соответственно, помещения были адаптированы под здание суда, то есть есть зал судебных заседаний, где сейчас конференц-холл, есть внутренний дворик, куда выходили арестанты, подземные казематы, где их содержали. В 1950-1960-х годах казематы использовались для хранения удобрений и других материалов, необходимых в учебном процессе, поскольку здесь размещен агрономический факультет. Последние десятилетия они полностью не использовались. Поэтому мы решили сделать там туристическую локацию", – отметил Скидан.