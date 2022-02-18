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20 февраля Житомир почтит память Героев Небесной Сотни

Сегодня, 13:04:57 304 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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20 февраля Житомир почтит память Героев Небесной Сотни

 В воскресенье, 20 февраля, Житомир почтит память Героев Небесной Сотни. На площади имени С. П. Королёва в 18:00 состоится Вече памяти.

Запланирована театрализованная реконструкция событий Майдана, минута молчания, молитва за Украину и возложение цветов.

Напомним, именно 20 февраля 2014 года в центре Киева погибло больше всего людей – 48. Их вместе с другими 54 погибшими и смертельно ранеными участниками мирных протестов в течение зимы 2013-2014 годов и пятью активистами Майдана, которые погибли весной 2014 года, назвали Героями Небесной Сотни.
 

Вече памяти в Житомире

 
  • Театрализованная реконструкция событий Майдана с участием актеров Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра им. Ивана Кочерги, академического ансамбля танца «Сонечко».
  • Рассказ ведущего о событиях Майдана.
  • Видеоряд реальных событий на фасаде здания облгосадминистрации.
  • Выступления представителей власти.
  • Минута молчания.
  • Молитва за Украину и украинский народ от представителей Совета христианских церквей Житомирщины.
  • Возложение цветов и лампадок к памятному знаку.
  • «Свободный микрофон» для желающих выступить.

Фото: GETTY IMAGES
Тэги: Вече памяти, Житомир, Небесная сотня
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