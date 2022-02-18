В воскресенье, 20 февраля, Житомир почтит память Героев Небесной Сотни. На площади имени С. П. Королёва в 18:00 состоится Вече памяти.
Запланирована театрализованная реконструкция событий Майдана, минута молчания, молитва за Украину и возложение цветов.
Напомним, именно 20 февраля 2014 года в центре Киева погибло больше всего людей – 48. Их вместе с другими 54 погибшими и смертельно ранеными участниками мирных протестов в течение зимы 2013-2014 годов и пятью активистами Майдана, которые погибли весной 2014 года, назвали Героями Небесной Сотни.
Вече памяти в Житомире
Фото: GETTY IMAGES
- Театрализованная реконструкция событий Майдана с участием актеров Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра им. Ивана Кочерги, академического ансамбля танца «Сонечко».
- Рассказ ведущего о событиях Майдана.
- Видеоряд реальных событий на фасаде здания облгосадминистрации.
- Выступления представителей власти.
- Минута молчания.
- Молитва за Украину и украинский народ от представителей Совета христианских церквей Житомирщины.
- Возложение цветов и лампадок к памятному знаку.
- «Свободный микрофон» для желающих выступить.