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В каком банке выгоднее оформить пластиковую карту в польском злотом

02 Мая 2022, 21:19:30 1026 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В каком банке выгоднее оформить пластиковую карту в польском злотом

Первые украинские беженцы уже изучили все условия выдачи пластиковых карт в польском злотом. Аналитики исследовали все платежные предложения более 15 наиболее крупных украинских банков.

По состоянию на 03.05.2022 исследуемые карты предоставляют 5 банков. Общее количество предложений для указанных условий - 10.

Для пластиковых карт в польском злотом характерны:
  • средняя стоимость выпуска - 104,03 польский злотый
  • средний процент за снятие денег в банкоматах банка - 0,38 %, в банкоматах других банков – 0,73 %.
  • средний процент за снятие денег за рубежом - 1,75 %
  • средний процент на неснижаемый остаток - 0,00 % годовых.

Ниже отобрали по одному лучшему предложению от банка (с точки зрения стоимости выпуска карты) для упомянутых условий.
 

ТОП-5 лучших пластиковых карт в польском злотом по состоянию на 18.04.2022 г.

Первый Украинский Международный Банк
«всеКАРТА» - Visa Rewards
  • годовое обслуживание - 0,00 грн
  • комиссия за снятие - 0,00 %
  • комиссия за снятие в других банках - 0,00 %


Кредобанк
«Правильная карта» - Visa Classic

  • годовое обслуживание - 0,00 грн
  • комиссия за снятие - 0,00 %
  • комиссия за снятие в других банках - 0,00 %

Idea Bank (Идея Банк)
«CARD BLANCHE TRANSFER» - Mastercard World Debit
  • годовое обслуживание - 0,00 грн
  • комиссия за снятие - 1,00 % (мин. 0,00 )
  • комиссия за снятие в других банках - 1,00 % + 0,69

RwS bank
«Персональний MasterCard» - MasterCard Debit
  • годовое обслуживание - 0,00 грн
  • комиссия за снятие - 0,00 % (мин. 0,00 )
  • комиссия за снятие в других банках - 1,50 % + 0,69

Universal Bank
«Валютная карта monobank» - Visa Debit
  • годовое обслуживание - 0,00 грн
  • комиссия за снятие - 0,00 % (мин. 0,00 )
  • комиссия за снятие в других банках - 0,90 %
Тэги: финансы, карта банка
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