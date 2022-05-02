В каком банке выгоднее оформить пластиковую карту в польском злотом

средняя стоимость выпуска - 104,03 польский злотый

средний процент за снятие денег в банкоматах банка - 0,38 %, в банкоматах других банков – 0,73 %.

средний процент за снятие денег за рубежом - 1,75 %

средний процент на неснижаемый остаток - 0,00 % годовых.

ТОП-5 лучших пластиковых карт в польском злотом по состоянию на 18.04.2022 г.

Первый Украинский Международный Банк

«всеКАРТА» - Visa Rewards

годовое обслуживание - 0,00 грн

комиссия за снятие - 0,00 %

комиссия за снятие в других банках - 0,00 %

Первые украинские беженцы уже изучили все условия выдачи пластиковых карт в польском злотом. Аналитики исследовали все платежные предложения более 15 наиболее крупных украинских банков.По состоянию на 03.05.2022 исследуемые карты предоставляют 5 банков. Общее количество предложений для указанных условий - 10.Для пластиковых карт в польском злотом характерны:Ниже отобрали по одному лучшему предложению от банка (с точки зрения стоимости выпуска карты) для упомянутых условий.



Кредобанк

«Правильная карта» - Visa Classic

годовое обслуживание - 0,00 грн

комиссия за снятие - 0,00 %

комиссия за снятие в других банках - 0,00 %



Idea Bank (Идея Банк)

«CARD BLANCHE TRANSFER» - Mastercard World Debit

годовое обслуживание - 0,00 грн

комиссия за снятие - 1,00 % (мин. 0,00 )

комиссия за снятие в других банках - 1,00 % + 0,69



RwS bank

«Персональний MasterCard» - MasterCard Debit

годовое обслуживание - 0,00 грн

комиссия за снятие - 0,00 % (мин. 0,00 )

комиссия за снятие в других банках - 1,50 % + 0,69



Universal Bank

«Валютная карта monobank» - Visa Debit