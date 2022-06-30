Как с мобильного счета «Киевстар» и «Лайф» перевести деньги на карту: 3 способа

Для абонентов украинских операторов доступна услуга перевода денег на банковскую карту. Это можно сделать несколькими способами. Рассказываем о трех простых способах, как пополнить свой банковский счет с телефона.
Такой вариант доступен для клиентов Kyivstar и lifecell. На сайте у первого абонента нужно перейти в разделы Kyivstar Смарт-деньги, а у второго – Paycell.
Для перевода денег с мобильного счета на карту в обоих вариантах алгоритм действий одинаков:
Такая услуга доступна клиентам каждого из операторов. Kyivstar, Vodafone и lifecell предлагают одинаковый алгоритм для перевода денег на карточный счет:
Этот вариант доступен только для пользователей Kyivstar. Как отмечают на сайте компании, чтобы выполнить операцию, нужно сделать следующее: