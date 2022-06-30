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Главная » Новости » Технологии » 2022 » Июнь » 30 » 20:31:43

Как с мобильного счета «Киевстар» и «Лайф» перевести деньги на карту: 3 способа

Вчера, 20:31:43 238 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как с мобильного счета «Киевстар» и «Лайф» перевести деньги на карту: 3 способа

Для абонентов украинских операторов доступна услуга перевода денег на банковскую карту. Это можно сделать несколькими способами. Рассказываем о трех простых способах, как пополнить свой банковский счет с телефона.

1. через сайт мобильного оператора

Такой вариант доступен для клиентов Kyivstar и lifecell. На сайте у первого абонента нужно перейти в разделы Kyivstar Смарт-деньги, а у второго – Paycell.

Для перевода денег с мобильного счета на карту в обоих вариантах алгоритм действий одинаков:

  • нужно ввести номер карты;
  • номер телефона плательщика;
  • указать сумму платежа;
  • подтвердить операцию с помощью кода, пришедшего в SMS.
 

2. через мобильное приложение

Такая услуга доступна клиентам каждого из операторов. Kyivstar, Vodafone и lifecell предлагают одинаковый алгоритм для перевода денег на карточный счет:

  • загрузите приложение вашего оператора;
  • после регистрации и авторизации в приложении перейдите в специальную вкладку: для Kyivstar – "Перевод средств", для Vodafone – "Перевод со счета", для lifecell – "Перевод на карту";
  • введите номер необходимой банковской карты;
  • укажите номер телефона и сумму, которую хотите перевести;
  • подтвердите операцию с помощью пришедшей SMS.
 

3. через SMS

Этот вариант доступен только для пользователей Kyivstar. Как отмечают на сайте компании, чтобы выполнить операцию, нужно сделать следующее:

  • отправить сообщение на номер 802;
  • в тексте сообщения через пробел указать код услуги (38772), номер карты и сумму.
Тэги: мобильный телефон, Киевстар, деньги, карта
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