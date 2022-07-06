Гороскоп на 6 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно отбросить сомнения

День, когда необходимо поступать твердо и решительно – любые сомнения и колебания не позволят даже подступиться к поставленной цели. Если что-то не складывается или складывается не так, как хотелось бы, необходимо "отмотать" ленту своих действий назад и понять, что в свое время привело к ошибке: исправив ее, можно будет двигаться дальше. Время благоприятно для встреч со старыми друзьями – общение с ними принесет не только удовольствие, но и пользу.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 июля для Овнов

День можно посвятить делам, на которые обычно не хватает времени: навести порядок в документах, перебрать вещи в шкафах и выбросить все, чем давно не пользуетесь.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 июля для Тельцов

Не стоит вступать в пререкания с коллегами и начальством: в первом случае вы можете настроить против себя коллектив, во втором – непосредственное руководство, и еще не известно, что хуже.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 июля для Близнецов

День обещает быть весьма продуктивным, но только в том случае, если вы сосредоточитесь на выполняемой работе и не станете отвлекаться на мелочи, которые будут безжалостно отбирать ваше время.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 июля для Раков

Хороший день для восстановления утраченных связей с некогда близкими – а, возможно, и любимыми – людьми: если чувствуете, что вам не хватает какого-то человека, просто наберите его номер.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 июля для Львов

Тем, кто давно подумывает о смене места работы, рекомендуется заняться поиском вакансий – можно отправлять резюме, записываться на собеседования и просить друзей напрячь их связи.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 июля для Дев

Нежелательно давать обещания, даже если вас будут к этому вынуждать – вы не сможете сдержать слово и заслужите репутацию несерьезного и легкомысленного человека.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 июля для Весов

Сегодня можно приступать к реализации любого – даже очень сложного и трудоемкого – проекта, главное, заниматься только им, а не распылять свои силы на несколько дел сразу.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 июля для Скорпионов

День редкой и исключительной трудоспособности, в течение которого можно будет переделать такое количество дел, на которое раньше ушла бы как минимум неделя.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 июля для Стрельцов

Тем, кто сегодня хочет много успеть, желательно составить подробный план действий: придерживаясь его, вы сможете легко и быстро выполнить все профессиональные задачи дня.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 июля для Козерогов

Не стоит возлагать особых надежд на сегодняшние трудовые свершения – из-за всеобщей повальной расслабленности вам вряд ли удастся сделать что-то серьезное, так что лучше посвятить это время отдыху.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 июля для Водолеев

Не стоит нервничать по поводу мелких неурядиц профессионального и бытового свойства – не пройдет и суток, как вы благополучно о них позабудете.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 июля для Рыб

Сегодня не стоит принимать важные профессиональные и личные решения: если вы ошибетесь – а такая вероятность велика – серьезных последствий избежать не удастся, так что лучше не рисковать.