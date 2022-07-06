Гороскоп на 6 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно отбросить сомнения

День, когда необходимо поступать твердо и решительно – любые сомнения и колебания не позволят даже подступиться к поставленной цели. Если что-то не складывается или складывается не так, как хотелось бы, необходимо "отмотать" ленту своих действий назад и понять, что в свое время привело к ошибке: исправив ее, можно будет двигаться дальше. Время благоприятно для встреч со старыми друзьями – общение с ними принесет не только удовольствие, но и пользу.
Гороскоп на 6 июля для Овнов
День можно посвятить делам, на которые обычно не хватает времени: навести порядок в документах, перебрать вещи в шкафах и выбросить все, чем давно не пользуетесь.
Гороскоп на 6 июля для Тельцов
Не стоит вступать в пререкания с коллегами и начальством: в первом случае вы можете настроить против себя коллектив, во втором – непосредственное руководство, и еще не известно, что хуже.
Гороскоп на 6 июля для Близнецов
День обещает быть весьма продуктивным, но только в том случае, если вы сосредоточитесь на выполняемой работе и не станете отвлекаться на мелочи, которые будут безжалостно отбирать ваше время.
Гороскоп на 6 июля для Раков
Хороший день для восстановления утраченных связей с некогда близкими – а, возможно, и любимыми – людьми: если чувствуете, что вам не хватает какого-то человека, просто наберите его номер.
Гороскоп на 6 июля для Львов
Тем, кто давно подумывает о смене места работы, рекомендуется заняться поиском вакансий – можно отправлять резюме, записываться на собеседования и просить друзей напрячь их связи.
Гороскоп на 6 июля для Дев
Нежелательно давать обещания, даже если вас будут к этому вынуждать – вы не сможете сдержать слово и заслужите репутацию несерьезного и легкомысленного человека.
Гороскоп на 6 июля для Весов
Сегодня можно приступать к реализации любого – даже очень сложного и трудоемкого – проекта, главное, заниматься только им, а не распылять свои силы на несколько дел сразу.
Гороскоп на 6 июля для Скорпионов
День редкой и исключительной трудоспособности, в течение которого можно будет переделать такое количество дел, на которое раньше ушла бы как минимум неделя.
Гороскоп на 6 июля для Стрельцов
Тем, кто сегодня хочет много успеть, желательно составить подробный план действий: придерживаясь его, вы сможете легко и быстро выполнить все профессиональные задачи дня.
Гороскоп на 6 июля для Козерогов
Не стоит возлагать особых надежд на сегодняшние трудовые свершения – из-за всеобщей повальной расслабленности вам вряд ли удастся сделать что-то серьезное, так что лучше посвятить это время отдыху.
Гороскоп на 6 июля для Водолеев
Не стоит нервничать по поводу мелких неурядиц профессионального и бытового свойства – не пройдет и суток, как вы благополучно о них позабудете.
Гороскоп на 6 июля для Рыб
Сегодня не стоит принимать важные профессиональные и личные решения: если вы ошибетесь – а такая вероятность велика – серьезных последствий избежать не удастся, так что лучше не рисковать.