УП отыскала 10 яхт российских олигархов в Турции - Абрамовича, Михельсона, Рыболовлева, Алекперова и Терегулова

Российская элита убежала в Дубай и Турцию

Подробности – в видео материале Михаила Ткача.

24 февраля 2022 мир очнулся другим. Другими проснулись и русские олигархи. В тот день, когда Россия начала полномасштабную войну на уничтожение Украины, весь цивилизованный мир начал войну за экономическое уничтожение столбов режима Путина.Санкционные списки, блокировка активов, аресты недвижимого и движимого имущества.В то время как Россия уже шестой месяц разрушает жизнь миллионов украинцев, постоянные завсегдатаи карибских островов и испанской, французской и итальянской ривьеры – кремлевские олигархи – на глазах у всего мира продолжают попытки спасти свой роскошный образ жизни. Речь идет как о частных самолетах, так и о суперяхтах стоимостью 100, 200, 500 и даже 700 миллионов долларов.От санкций и других возможных неприятностей с законом российская элита сначала убежала в Дубай, а на лето перебралась в Турцию.Турецкие воды, а именно живописный регион под названием Мугла, в который входят такие города как Бодрум, Мармарис, Геджек и Фетхие, сегодня стали заповедником для роскошных яхт самых богатых россиян.Найти эти суда можно в каждом порту на побережье и во всех живописных бухтах страны."Украинская правда" отправилась в Турцию, чтобы показать, как прячут корабли, за которыми следят все мировые издания.В течение нескольких дней нам удалось зафиксировать обе люксовые яхты Романа Абрамовича стоимостью более миллиарда долларов, яхту бизнес-партнера Абрамовича – Александра Абрамова.Мы нашли переделанный в яхту ледокол бывшего агента КГБ Владимира Стржалковского, яхту одного из самых богатых людей России Леонида Михельсона, олигархов Дмитрия Рыболовлева и Рустема Терегулова.В одном порту мы увидели сразу три яхты владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика, владельца одной из крупнейших в России нефтедобывающих компаний "Лукойл" Вагита Алекперова и одного из крупнейших российских застройщиков Андрея Молчанова.Некоторые из этих миллиардеров уже находятся под санкциями ЕС, некоторые – под санкциями Великобритании, а другие – не желают рисковать, оставляя яхты в тех странах, которые пытаются остановить наступление России на Украину.