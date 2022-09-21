Green Card. 6 октября 2022 откроется подача заявок для участия в программе Иммиграции в США

Официально это называется «Визовая лотерея разнообразия» (Diversity Visa Lottery). Ежегодно выдаётся 50 тысяч виз. В 2022 году будут поданы заявки на Green Card 2022, которую можно будет получить и оформить только в 2024 году.

Организацией занимается американское правительство. Предоставить заявку на участие могут все желающие, к тому же этот конкурс – бесплатный. Заявления принимаются с 6 октября до 9 ноября, результаты будут объявлены в мае 2023 года. Те, кто не успеет подать заявление, не смогут принять участие.

Победителям будет назначена дата собеседования в консульстве США, по итогам которого они смогут получить грин-карту. Она выдаётся на неограниченный срок по прибытию в Америку.

Принять участие в лотерее могут лица:

С полным средним образованием. Альтернативный вариант: в течение последних 5 лет человек должен работать по своей специальности не менее 2 лет.

Без привлечений к уголовной ответственности и судимости.

Без заболеваний, которые могут навредить американскому обществу.



Кандидаты должны быть рождены в государстве, которое допущено к участию в конкурсе green card в год его проведения. Граждане Украины (и рф) в 2022 году допускаются к участию.

Специалисты релокейт компаний рекомендуют подготовиться к заполнению заявки уже сейчас и поставить напоминание на 6 октября тем, кто хочет иммигрировать в США.

В четверг 6 октября 2022 откроется подача заявок для участия в программе Green Card 2024, начало в 20:00 по киевскому времени. Это обычная пластиковая карта, которая обеспечивает право на ПМЖ, учёбу, легальную работу и официальное трудоустройство в Америке.