Погиб Юрий Заскока. Полковник Киберполиции Киева ехал по бульвару и попал под ракетный удар

Повреждены 35 частных жилых домов

Во время утреннего ракетного удара по центру Киева погиб 41-летний полковник полиции, начальник отдела Департамента Киберполиции Юрий Заскока. Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.«Российские ракеты унесли жизни 11 человек. Среди них – 41-летний начальник отдела Департамента Киберполиции Юрий Заскока. Полицейский в момент удара как раз ехал по бульвару Шевченко на работу... Вечная память всем погибшим», - написал Клименко.По информации полиции, всего от вражеских атак по Украине пострадали 87 человек - среди них есть и сотрудники полиции.Известно о повреждениях около 70 объектов, из которых 29 объектов критической инфраструктуры, 4 многоэтажных и 35 частных жилых домов, а также столичной школы.На местах попадания работают более 80 следственно-оперативных групп полиции. Для документирования военных преступлений задействованы мобильные криминалистические лаборатории. В каждом населенном пункте есть полицейские, которые при необходимости сразу придут на помощь людям. А на дорогах функционируют полицейские посты, куда граждане всегда могут обратиться за помощью, напоминают полицейские.«Оставить мирных людей без электроснабжения, воды, тепла и связи – это очередное доказательство подлости россии. Пока украинские защитники уверенно прогоняют врага с наших земель, они коварно бьют по критической инфраструктуре, школам, жилым домам и детским площадкам. Наш враг не признает никаких правил. Потому прошу всех граждан оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью! Будьте осторожны и осторожны!», - подытожил он.Напомним, утром 10 октября россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. В частности, были нанесены удары по Киеву, Харькову, Днепру и другим областях. Оккупанты, в том числе, били по объектам энергетической инфраструктуры.Отметим, в Киеве и Киевской области будут временно выключать электроснабжение потребителям из-за утренних ракетных ударов со стороны российской федерации.