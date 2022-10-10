Карта ракетных ударов по Украине 10 октября

Утром 10 октября российские войска массированно обстреляли украинские города. По данным Генштаба, РФ запустила по Украине 83 ракеты, 43 из них сбили. Заместитель Министра обороны Анна Маляр заявила, что кроме ракетных атак россияне нанесли авиационных ударов с применением 17 БПЛА типа "Шахид" с территории Беларуси и АР Крым.
По состоянию на 16.00 погибли 11 человек, еще 89 получили ранения, сообщили в Офисе Президента. По данным Нацполиции, среди погибших – начальник отдела департамента Киберполиции Юрий Заскока
. Более ста объектов повреждены в 12 областях. В некоторых регионах временные перебои с электроснабжением и водоснабжением.
Что известно о ракетных обстрелах Украины?
Россияне попали ракетами по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и городе Киеве. Возникло более 30 пожаров. Всего повреждено 117 объектов, из них 35 жилых домов. В ГСЧС сообщили, что частично нарушено электроснабжение в Киеве и 15 областях: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Тернопольской. К тушению пожаров и аварийно-спасательных работ привлечены более тысячи спасателей и около 120 единиц техники ГСЧС.
Киевская область
Приблизительно в 08:30 россияне начали ракетный обстрел Киева. Мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах в нескольких районах столицы. Речь шла о Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах. Известно о попадании в объекты критической инфраструктуры, проезжей части и дома.
Киев, Шевченковский район, утро 10 октября. Фото: Суспільне
По состоянию на 14.30 от ракетных ударов в Киеве погибли 5 человек, 51 пострадавший. Из них — 42 госпитализированных в медучреждения города. Шесть автомобилей загорелись, еще 15 повреждены.
Среди объектов, в которые попали российские ракеты - пешеходно-велосипедный мост ("город Кличко"), детская площадка в центре города, также повреждены университет Шевченко, филармония и два музея, визовый отдел посольства Германии.
Киев, Шевченковский район, утро 10 октября. Фото: Суспільне
Председатель правления Укрзализныци Александр Камышин сообщил, что одна из ракет попала около Центрального железнодорожного вокзала Киева – разбиты окна, легкие повреждения, раненых нет. Вокзал работает, сообщили в "Укрзализныце".
В области над Бучанской общиной сбили 6 ракет. 2 ракеты - между селом Здвижовка и поселком Бородянка, еще 4 - вблизи сел Синяк и Гавриловка. Впечатлений инфраструктуры нет, жертвы отсутствуют, сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук.
Днепропетровская область
В ночь на 10 октября российские войска атаковали Никопольский, Криворожский, Синельниковский и Павлоградский районы Днепропетровской области. Обстрелы велись с "Ураганом", "Градом" и ракетами. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Последствия обстрелов войсками РФ Никополя, 10 октября 2022 года. Фото: телеграмм-канал Валентина Резниченко
В Днепре около 8:25 прогремели несколько взрывов, впоследствии еще серия.
В Никополе изуродовано более 30 многоэтажек и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, газопроводы и электросети. Две тысячи жителей оказались без электричества, большинство из них электроснабжение уже возобновлено.
На Синельниковский и Павлоградский районы войска РФ направили ракеты. По сообщению главы облсовета Николая Лукашука, предварительно это были ракеты Х-59. Обе уничтожили силы ПВО.
Есть погибшие и раненые. На местах ударов работают все службы, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
В Кривом Роге в Терновском и частично Покровском районах нет электричества и воды из-за разрушения объекта энергетической инфраструктуры, сообщил
начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Фото: Суспільне Днепр
Фото: Суспільне Днепр
Днепропетровщина, 10 октября. Фото: Телеграмм-канал Валентина Резниченко
Харьковская область
Утром 10 октября российские военные поразили объект энергетической инфраструктуры в Харькове. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов. По предварительным данным, в объект попали три ракеты. В разных районах города и пригороде исчез свет.
Харьковская подземка, трамваи и троллейбусы 10 октября не перевозят пассажиров. В Харькове и области исчезла электроэнергия, частично нет воды, есть нарушения в работе интернет-провайдеров.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил , что электро- и водоснабжение в Харькове и области "может отсутствовать некоторое время".
Львовская область
Утром, 10 октября, РФ ударила по объектам энергетической инфраструктуры во Львовской области. Воздушную тревогу во Львовской области объявили в 07:27. Первые звуки взрывов в городе и области были слышны в 09:15.
В городе и области есть перебои с электроэнергией и мобильной связью. "Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому сейчас горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы возобновить водоснабжение в город", — сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
Часть Львова остается без электроэнергии. Не работает треть светофоров. После завершения тревоги на сложных перекрестках будут работать регуляторы.
Школы города были переведены в дистанционный режим обучения.
Запорожская область
Около 2 часов ночи россияне попали по жилому кварталу Запорожья. Спасатели спилили входную дверь в подъездах и вывели на улицу 21 жителя дома, сообщили в ГУ ГСЧС в Запорожской области: "Снова разрушен целый подъезд. В доме возник пожар. На месте работают соответствующие службы, которые тушат огонь. К сожалению, есть пострадавшие".
Обстрел Запорожья 10 октября 2022 года. Фото: ГСЧС
Всего ночью российские военные выпустили по Запорожью 7 ракет. Повреждены объекты инфраструктуры и высоковольтные электросети. "Известно об 1 погибшем и пятерых раненых запорожцах. Попали ракеты и в образовательные заведения: одна попала в детский сад центра, нанеся значительные разрушения. Другая — в гимназию одного из районов. К счастью она не разорвалась", заявили в Запорожье.
Житомирская область
Около 9 часов утра войска РФ обстреляли энергетическую инфраструктуру Житомира, сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. "Были выпущены две ракеты, одна из которых была сбита в районе нашего объекта критической инфраструктуры. Другая попала, к сожалению, в цель и часть области была обесточена. Мы сразу начали восстанавливаться из резервных источников энергоснабжения. Уже большинство объектов возобновили свое энергоснабжение", — объяснил Виталий Бунечко.
Одесская область
Над Одесской областью сбили три ракеты и пять дронов-камикадзе. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
Кировоградская область
В Кировоградской области воздушная тревога продолжалась с 07.02. Над Кропивницким районом раздавались взрывы, сообщил глава областной военной администрации Кировоградщины Андрей Райкович.
Хмельницкая область
В Хмельницкой области также утром были слышны взрывы. Работала ПВО, сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий. В городе Хмельницкий исчезло электроснабжение, поврежден один из объектов критической инфраструктуры. Пострадавших нет, сообщил мэр Александр Симчишин. Отсутствует электроснабжение, не работает электротранспорт, приостановлено водоснабжение, не работают светофоры. Медицинские учреждения заживлены от собственных дизель-генераторов.
Сумская область
Во всех районах Сумщины есть перебои со светом. Кое-где из-за этого — проблемы с водоснабжением. В Конотопе две ракеты поразить объект инфраструктуры, есть ранения, отметил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
В Сумах прекращена подача воды, остановлены все водозаборы города, сообщили в КП "Горводоканал". Коммунальный транспорт из-за проблем с электроснабжением направлен в ДЕПО.
Ивано-Франковская область
Утром военные РФ обстреляли объект энергетической инфраструктуры вблизи Бурштына. Удар по энергообъекту подтвердил в видеообращении президент Владимир Зеленский.
По состоянию на 12.00 энергоснабжение в Ивано-Франковской области происходит в обычном режиме. Отключений населённых пунктов от напряжения нет. Об этом Общественному сообщила спикер "Прикарпатьеоблэнерго" Наталья Лещишин.
Тернопольская область
В Тернопольской области сработало ПВО. По словам начальника Тернопольской ОВ Владимира Труша, в Тернопольской области возможны перебои с электро, тепло и водоснабжением. После 11:30 в Тернополе частично исчезло электроснабжение.
Полтавская область
Звуки взрывов раздались в Кременчугском районе, сообщил начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин. После 9:30 в области начались перебои электро- и водоснабжения. Кроме того, из-за отсутствия электроэнергии в Полтаве остановились троллейбусы.