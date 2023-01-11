Украинцы в Куршевеле. Появились интересные подробности про участников роскошного пати. ВИДЕО

Стоит добавить, что в ресторане Bagatelle, в котором отдыхали выше названные лица, подают чёрную икру по €2100 за 125 грамм, и шампанское Dom Perignon по €660 за бутылку.



По информации журналиста Михаила Ткача, Ошеровский имеет отношение к так называемой бригаде «Потапов», которая обслуживает строительство нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара.

«Вадим Столар месяц назад посещал день рождения той же Жосан в российском ресторане Suvuroff в Дубае на пальме Джумейра. Еще раз. Муж в розыске громко гуляет в Куршевеле. И его жена публикует видео, как они демонстративно тратят деньги. И самое болезненное то, что все это происходит именно в это трагическое время», - отмечает Ткач.

По словам очевидцев, стоимость выноса флага с шампанским как на видео стоила 20 тысяч евро. Видео

Ранее сообщалось что на известном курорте Куршавель во Франции заметили пышное застолье украинцев под "Вова, їб*ш їх бл*"

ФОТО

Сегодня в сети появились интересные подробности про участников роскошного пати в Куршевеле. Выяснилось, что среди участников застолья была Карина Жосан с супругом Сергеем Ошеровским.Ошеровский в Украине находится в розыске (!) за мошенничество и, как считается в бизнес-кругах, является человеком близким к нардепу-застройщику Вадиму Столару. К слову, у Жосан недавно было день рождение, отмечала она его в Дубае и на нем как раз и засветился Столар.