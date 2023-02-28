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Российский генерал Александр Матовнико, судя по всему, оказался геем: появилась его переписка с «дамой» сердца

Сегодня, 01:11:32 202 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Российский генерал Александр Матовнико, судя по всему, оказался геем: появилась его переписка с «дамой» сердца

Российский генерал, экс-полпред президента РФ Александр Матовнико, засветивший себя на видео, судя по всему, оказался геем.

На видео, которое сегодня появилось в сети — стриптиз в исполнении героя России. "Танцор" является старшим оперативной группы Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ в Беларуси и замкомандующего Сухопутными войсками.
 
Позже в интернете появилась его переписка с «дамой» сердца. Сегодня негодуют все скрепы России.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский в Twitter утверждает , что видео обнаженного генерала в сеть слили его сослуживцы-оккупанты.
 
"Российские военные продолжают жрать друг друга в междоусобных разборках. Сослуживцы слили в сеть интимное видео заместителя главкома сухопутными войсками РФ, Героя России генерала Александра Матовникова. На видео генерал демонстрирует на камеру центр принятия решений..." – заметил Казанский.
Тэги: Стриптиз, россия, генерал
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