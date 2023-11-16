Российский генерал Владимир Свиридов и его жена найдены мертвыми. Кто их убил?

Биография

Экс-командующий 6 армией ВВС и ПВО РФ Владимир Свиридов найден мертвым в своем доме в Ставропольском крае на России. Рядом с ним обнаружено тело его супруги.По данным «Базы», тела 68-летнего Владимира Свиридова и жены Татьяны Свиридовой были найдены днем 15 ноября 2023 в их доме в поселке Аджиевском.По предварительной информации, супруги погибли около недели назад. Сотрудники газовой службы уже провели замеры и превышения допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Что стало причиной гибели Владимира и Татьяны Свиридовых, пока неизвестно.Генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов командовал 6 армией ВВС и ПВО России с 2005 по 2009 год, сообщает ТК Baza.родился 13 октября 1955 года в городе Минеральные Воды Ставропольского края. В 1975 году поступил, а в 1979 году окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО.Дальнейшую службу проходил лётчиком, старшим лётчиком, командиром авиационного звена в Дальневосточном военном округе (ДВО), командиром авиационного звена, заместителем командира эскадрильи, командиром авиационной эскадрильи в Группе советских войск в Германии.В 1992 году окончил Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина. Проходил службу в должностях: заместитель командира бомбардировочного авиационного полка по летной подготовке в Закавказском и Северо-Кавказском военных округах (СКВО), командир бомбардировочного авиационного полка, заместитель командира бомбардировочной дивизии в СКВО, командир бомбардировочной авиационной дивизии в ДВО.В 2002 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил РФ. Был назначен заместителем командующего армией ВВС и ПВО. В 2005 году Указом Президента РФ от 6 июня 2005 года назначен командующим 6-й армией ВВС и ПВО.