Почему лопата лучше автомата: Защитники Украины делятся с боевым опытом

Боевой опыт защитников Украины становится дополнительным оружием для тех, кто приобщается к операциям в рядах ВСУ и терробороны. Опытные военные убеждены, полезная информация касательно военных будней может спасти жизнь и поможет приблизить победу украинского войска, так что охотно делятся ею с побратимами.

Враг лукавит и нужно его переиграть

Командир роты 204-го батальона Сил ТрО с позывным "Прокурор" – один из тех, кто работает на горячих восточных направлениях. Мужчина убежден, прежде всего во время боевых задач важно понимать, что и для чего делает враг.

"Одно из основных правил, которое действовало в нашей роте, – боец не открывает огонь без приказа командира. Это связано с тактикой истощения, используемой pocянами. Враг посылает маленькую группу, которая подкрадывается к нашим позициям ползком, эта группа может ползти к нам час, может два. Затем они прячутся за какое-нибудь укрытие и начинают шуметь, например, ломать ветки. Реагируя на шум, неопытные бойцы открывают огонь, а когда стоит фронт и начинает стрелять один – начинают стрелять все. Таким образом, враг раскрывает наши позиции и провоцирует на расходы боекомплекта (БК), - отмечает терроборонец на странице Украинского ветеранского фонда в "Фейсбук" . – Если противник понимает, что с нашей стороны сидят нервные парни, которые сразу начинают стрелять, он видит в этом слабость. А обнаружив слабое место, противник начинает атаку волнами. 23 декабря мы вели 6-часовой бой на своем направлении, отбили россиян, и они поняли, что у нас им ловить нечего. После этого они сосредоточились на другом направлении. Поэтому очень важно знать, что открывать огонь можно, только если видишь врага визуально или по команде".





Фото: Генштаб ВСУ

По словам "Прокурора", противник часто использует для атак небольшие группы. Нередко наступления начинаются с артиллерийских или минометных обстрелов, а в это время в небе за боем наблюдают дроны.

"Потом враг в первой волне посылает "мясо" – эти люди, считай, смертники, позади них стоят заградительные отряды. Также с этой группой идет так называемый "загонщик", который направляет, ободряет "смертников", показывает направление атаки. Их цель – израсходовать твой БК и чтобы твое оружие заклинило. А уже после них начинают работать специалисты. Враг использует тактику малых групп. Это делается для того, чтобы не было большого скопления людей, по которому ударит артиллерия. В группе может быть от 5 до 10 человек, все бойцы там знают свои роли, кто за что отвечает и как работать, - отмечает командир роты ТрО. - Были случаи, когда pocяне переодевались в наш пиксель, более того, среди них есть те, кто умеет разговаривать на украинском. Когда столкновение идет на короткой дистанции, есть реальная угроза перепутать чужих со своими".

Лопата кое-где важнее автомата

Опытные защитники убеждены, что одно из важнейших искусств, которым должны овладеть абсолютно все, кто попал на поле боя – строительство защитных сооружений. Ради "ликбеза" тех, кто уже воюет и новобранцев, волонтеры на основе рассказов украинских бойцов и командиров с полевым опытом разработали специальную "методичку" - "Учебный сборник военных советов" - и там этой теме уделено немало внимания.

"Методичка", подготовленная волонтерами / Фото: Суспільна Система

"Ребята, копайте. Купите не тактические часы, а Fiskars (разновидность саперки). Забудьте о том, что "разведка не копает" или "да я с 14-го года все умею, что ты учишь" и копайте. А еще не забывайте о водоотводе. Перекладывайте бревнами. Просите волонтеров не печеньки, а топоры, пилы, скобы и провода", - цитируют авторы "методички" сообщение на "Фейсбук" украинского защитника Виктора Романенко.

Защитники говорят, что иногда лопата может спасать жизнь лучше автомата, потому что без надежного укрытия любое оружие бессильно. Следовательно, рытье окопов - непременная составляющая боевых действий вне населенного пункта.

"Не отдыхай, пока не сделал окопы, блиндаж, походки, ямы, нору для себя, техники и подразделения. Ни в коем случае нельзя скапливаться. Даже в окопе. Максимум двое-трое бойцов. Чистое оружие. Всегда контролируй ствол. Заботься об оружии ежедневно. Говори тихо. Не кричи, если в этом нет нужды. Общайся по телефону как можно дальше от позиций. Держи его выключенным и всегда под паролем. Информации минимум. Закапывай: мусор, окурки (бычки), говно и врага. Помни о гигиене: просуши обувь, носки, нижнее белье", - цитирует "Подручный сборник военных советов" сообщение в "Фейсбуке" Виталия Липатова.



Фото: Генштаб ВСУ

Гвардеец батальона "Свобода" 4 бригады оперативного назначения НГУ Андрей Ильенко отмечает, чтобы уцелеть во время выполнения боевых задач ни в коем случае нельзя пренебрегать защитой и инстинктом самосохранения.

"Если что-то свистит – ложитесь. Пофиг, что о вас подумают! Чувствуете, что близко – упали на землю. Затем научитесь по звуку понимать, что и куда летит. Не геройствуйте и не понтуйтесь, просто падайте, если услышали хоть что-нибудь. Бронетехника и артиллерия – цель номер один для неприятеля. Не тусите возле нее, если не выполняете задание. Бронетехника всегда должна быть на оттяжке и замаскирована. Маскируйтесь! Каждый ваш выход из укрытия – это демаскировка. Их дроны в небе все время. Без крайней необходимости не ходите между позициями. Не кучкуйтесь. Ходите в бронике и каске всегда. Кажется, что сейчас тихо, надоело, спина болит, опытные мега-бойцы уже забили болт – пофиг! Не снимайте! В туалет – тоже в бронике! Это спасает жизнь. Не ложитесь на дно окопа или блиндажа при обстреле. Садитесь навприсядки, сгруппируйтесь и закройте голову руками. Так вы сможете самостоятельно выбраться, если вас засыплет землей. Если будете лежать, придется откапывать. Первая волна животного, панического страха пройдет быстро. Затем станет легче. Главное не забейте болт и не расслабьтесь", - советует Ильенко.

Маскировка – искусство, которое сохранит жизнь

Важное умение во время войны – маскировка. Делать ее следует так, чтобы наблюдающий с воздуха оператор дрона не мог определить, что именно спрятано.

"Маскировочные сетки работают неплохо, но идеально – в сочетании с естественной маскировкой. То есть если вы в посадке, накиньте маскировочную сетку на технику и накидайте сверху веток с листьями. И меняйте ветки, если они меняют цвет со временем. Маскировочную сетку натягивайте не квадратом, а фигурой неправильной формы и без контуров. Передвижение, исключительно, в посадке, а не по дорогам вдоль нее. Технику и блиндажи маскируйте маскировочной сеткой и ветками. Старлинк лучше перекрасить и вынести в поле, как маскировать Старлинк, написано много, не пожалейте натянуть над ним сетку-шарф или что-то другое, что скрывает горячую антенну от взглядов тепловизоров и обнаружения. Чем больше ваш телефон и телефоны ваших ребят будут в режиме "авиаполета" и противник не будет понимать сколько именно людей в вашей посадке, тем больше у вас будет шансов, что вы не будете замечены пеленгатором "Орлана" (русский беспилотник). "Орлан" не будет высвечивать достаточное количество телефонов, чтобы принять вас за приоритетную цель и вас не раздолбают тяжелой артой. Поэтому телефоны должны быть всегда в режиме "авиаполета". С коптерами сложнее, потому что современные коптеры имеют хорошие камеры, держатся относительно низко, и,подлетев к позиции, могут зависнуть и рассмотреть средства маскировки. Но правило то же самое: "Если ты не наблюдаешь коптер визуально и не уверен, что можешь сбить его – прячься!", - цитируют Фейсбук-сообщение Serg Marco авторы "методички" для бойцов.





Фото иллюстративное

Что касается ночной слежки, то, по словам автора сообщения, мнение, что ночью в тепловизор сверху все сможет рассмотреть ошибочное.

"Ночью тепловизором рассмотреть теплые пиксели можно издалека, а вот с идентификацией все гораздо труднее – нельзя понять, что является кучей пикселей: машина, блиндаж или же это просто лужайка посреди посадки, в которой за день нагрелся песок. А может, это сухое дерево упало и теперь кажется, что это техника (дерево прекрасно набирает тепло, так же, как и хворост, сухая трава и т.п.). Поэтому "ночные охотники" обычно прилетают в места, которые они плюс-минус разведали днем и у них на карте уже размечено, где машина, а где блиндаж. Поэтому если не хотите попадать под ночные обстрелы, маскируйтесь уже днем. Чтобы передвигаться ночью в составе группы, нужно двигаться по местам, которые сами по себе будут вас маскировать. И если нет посадки, то даже поле с сухостоем будет хорошо вас маскировать от теплака. А если вы с собой еще и возьмете каремат, которым при необходимости прикроете себя (самое теплое место у человека, которое сильно видно в тепловизор, это голова) и не будете двигаться, пока над вами летает крыло, обнаружить вас будет очень трудно, - говорится в сообщении Serg Marco. – Аэроразведка имеет и свои границы, в которые она упирается. Если ваше подразделение воюет выполняя все наставления по маскировке, то, как правило, аэроразведчик вскоре перестанет к вам прилетать, потому что в его понимании там "кто-то есть, но их там мало, нет смысла там время тратить".





Фото: Общественное

Что брать с собой на "минус"

На позиции каждый идет с рюкзаком.

"Берешь БК столько, сколько сможешь нести, а также воду хотя бы 1,5 литра. Есть там почти не хочется, хватает нескольких энергетических батончиков в сутки. Сухие пайки на "минус ноль" мы вообще не брали, это лишний шелест и мусор. Также в рюкзак нужно положить чистую тряпку, влажные салфетки и средство, чтобы окопе чистить оружие. Обязательно взять клеенку, на нее выкладывается БК, чтобы брать чистое, ею же можно накрываться во время дождя. Также обязательно иметь с собой лопату. На точке эвакуации обязательно должен быть дополнительный БК и оружие. Потому что в траншее бойцы постоянно ходят, цепляют землю, и оружие загрязняется, так что нужно иметь запасное. Что касается магазинов, то у моих ребят было по 12-15 магазинов, и все равно этого недостаточно. У меня был случай, когда один человек выстрелял 1 тыс. патронов в сутки. Поэтому очень важно, чтобы на точке эвакуации был дополнительный БК и обязательно резервное оружие. Весь мусор, который ты наплодил на позиции, надо забрать с собой, иначе там будет свалка, в которой невозможно воевать", - советует командир роты сил ТРО "Прокурор".

Тактическую медицину следует знать "на зубок"

Важными для любого из защитников являются знания по тактической медицине. Опытные воины говорят, нужно точно знать, что у тебя в аптечке, и обязательно уметь накладывать турникет (современный аналог кровоостанавливающего джгута). Что касается последнего, то каждый защитник должен иметь при себе два обязательно сертифицированных турникета. Раненому останавливать кровотечение можно только его джгутом. Через минуту собственный может понадобиться тому, кто только спасал товарища. Кроме того, турникет должен всегда быть с собой и в доступном месте.

"Освойте турникет, как ложку. Вот буквально. Никто же не задумывается, как ему взять ложку и поесть, верно? Изучите хотя бы один алгоритм оказания помощи раненому и стабилизации. Типа "Колесо". Их немало, но достаточно одного. А потом снова за турникет и тренируйтесь. Себе, товарищам, в разнымх положениямх. Поверьте, вам не нужен багаж на душе из-за смерти побратима, потому что вы тупо не смогли ему наложить турникет или использовать гемостатик. О самопомощи вообще молчу", – отмечает администратор fb-группы "Полевая фортификация современности (Phoenix)" Алексей Онищенко.



Фото: Генштаб ВСУ

Курить лучше бросить как можно скорее

Курить на боевых позициях опасно, отмечают опытные защитники, поэтому лучше вообще избавиться от этой привычки. Тем, кому это сделать не удается, стоит знать нюансы привычного процесса.

"Что касается ночного курения, то сигарету лучше прикуривать от газовой зажигалки, установленной на самый низкий уровень горения. Огнем простых зажигалок и спичек (ночью видно на 1-1,5 км) вы дадите противнику возможность легко обнаружить ваше местоположение. Прикуривать нужно в закрытом пространстве. Давайте прикуривать только одному товарищу. Первая прикуренная сигарета, возможно, демаскировала ваше местонахождение, за огоньком от прикуривания второй сигареты, возможно, выполнил наведение и прицеливание снайпер. После прикуривания третьей снайпер выполняет выстрел. Сразу после прикуривания, по возможности, измените свое местонахождение. Держать сигарету лучше в ладонях, сложенных "лодочкой", пряча там огонек, - отмечается в сборнике военных советов. - Днем наибольшую опасность представляет дым от сигарет. Его следует выдыхать медленно вниз. Это, скорее всего, предотвратит быстрое выявление позиций. Идеальный вариант – бросить курить".

Фортификационные сооружения ВСУ / Фото: Фокус



Елена Кадомская.

Журналист издания «Думка»