АЗС обновили цены: сколько стоит топливо 25 августа в Украине

|Главная » Новости » Экономика » 2023 » Август » 25 » 11:10:16
В пятницу, 25 августа, на украинском топливном рынке крупные автозаправочные станции обнародовали новые цены. Средняя стоимость за день не изменилась, за неделю больше всего подорожал бензин марки А-92. Об этом сообщают на портале Auto.ria.
Согласно этой информации, за неделю в Украине подскочила средняя стоимость всех видов бензинов, дизельного горючего и автомобильного газа. Сейчас цены таковы:
25 августа А-95+ и А-95 в сети АЗС SOCAR стоит больше всего — 57,99 грн/л и 55,99 грн/л. Дешевле всего А-95+ стоит на АЗС БРСМ-Нефть — 49,81 грн/л., А-95 — на АЗС "Маркет" 48,79 грн/л.
На А-92 самые высокие цены в сети АЗС KLO — 52,18 грн/л, а дешевле всего на "Кворуме" — за 46,97 грн/л.
Дизель дороже всего продают АЗС SOCAR — 55,99 грн/л, а самые низкие цены в сети "Фактор" — 47,50 грн/л.
Напомним, ранее в НБУ предупреждали, что на топливном рынке в Украине стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.
Также мы писали, что с 1 июля в Украину вернули довоенные ставки налога на горючее. Обновленные акцизы на топливо теперь таковы: акциз для бензинов — 213,5 евро за 1 тыс. л.; для дизеля — 139,5 евро за 1 тыс. литров; для автогаза — 52 евро за 1 тыс. л.