Волна суицидов накрыла Украину: в Кривом Роге за ночь покончили с собой три человека

"Напомним, в Кривом Роге работает телефон доверия: 0-800-300-265. А вот круглосуточная горячая линия: 7333", - отмечается в сообщении.

Как спасти наших детей?

В Кривом Роге, где ночью раздавались взрывы, три человека свели счеты с жизнью. Об этом сообщает Telegram-канал "Свои. Кривой Рог"."На рассвете 20-летний парень повесился на веревке на детской площадке в Покровском районе. 21-летняя девушка покончила с собой в квартире на Заречном. Погибшая повесилась на турнике над дверью. Предшествовала вероятному суициду ссора с мужем", - говорится в сообщении.Также сообщается, что в Терновском районе мужчина выпал из окна многоэтажки. Он погиб еще до приезда скорой.Ранее сообщалось, что в Одессе 13-летняя девочка спрыгнула с 9 этажа многоквартирного дома. 16 августа - две 12-летние девочки вышли из окна многоэтажки в Дарницком районе. 2 октября - в Голосеевском районе Киева сводные брат и сестра выбросились с 24 этажа, еще и транслируя это на видео. 9 октября - теперь уже двойное самоубийство в столичном жилмассиве Троещина - две 17-летние девушки спрыгнули с недостроя."Мало кто из родителей сейчас может оказать поддержку своим детям, многие сами в стрессе и, как говорится, "не вывозят". Все это приводит к увеличению случаев депрессии, тревожных и панических расстройств у подростков", – говорит психолог Украинского института прикладной психологии и психотерапии Татьяна Корякина.С ней полностью согласен и Александр Сагайдак: "Дети и подростки получают уверенность в завтрашнем дне от старших, и на фоне всеобщего кризиса взрослым сейчас тоже непросто".Просто или непросто - но только от взрослых зависит психологическое и психическое состояние их детей. И, как ни крути, родителям просто необходимо уделять как можно больше внимания своим детям-подросткам в нынешней ситуации. Говорить, общаться."Дети всегда будут в контакте с нашими невербальными сигналами. Если что, они сразу понимают – с мамой и папой что-то происходит. И тут надо говорить, искренне говорить. О войне, об обстрелах. О смерти, в конце концов. Если уж эта тема актуальна, к сожалению, в нашем обществе в данный момент. Необходимо давать пусть не детализированную, но правдивую информацию. Искреннее общение с родителями однозначно снизит градус психологического напряжения у подростков", – говорит "Апострофу" детский семейный психолог Светлана Ройз.Одним словом, сейчас, особенно сейчас, когда самим взрослым тревожно и непредсказуемо, не забывать – дети, подростки, которые находятся рядом с нами, вообще теряют опору. И им надо помочь. В первую очередь – добрым, понимающим родительским словом.