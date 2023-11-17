За Цоя — в СИЗО: что грозит Арестовичу из-за скандала с нардепом Пипой

Алексея Арестовича подозревают в ложном сообщении о преступлении в ходе языкового скандала из-за песен Цоя. Нацполиция открыла уголовное производство. Эксперты считают, что это не последнее дело в отношении Арестовича.

Народный депутат Наталья Пипа сообщила, что Нацполиция открыла уголовное производство в отношении бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича по части 1 статьи 383 УК Украины — заведомо ложное сообщение суду, прокурору, следователю, дознавателю или органу досудебного расследования о совершении уголовного преступления. Если дело доведут до суда, фигуранту грозят исправительные работы сроком до двух лет или арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до трех лет, либо лишение свободы сроком до двух лет. Детали произошедшего нардеп рассказала Фокусу.

По словам Пипы, бывший советник ОП Алексей Арестович в сентябре обратился в Государственное бюро расследований. Он просил проверить, не нарушила ли нардеп статью 161 УК Украины — Умышленные действия, направленные на разжигание ненависти, когда в июне вступила в спор с уличным музыкантом из Одессы, исполнявшим песни Цоя под гитару во Львове. Пипа считает, что Арестович был неправ. Она обратилась в Нацполицию в октябре 2023 года. В ноябре в отношении экс-советника ОП открыли уголовное производство. Арестович произошедшее не комментировал.

По словам политического эксперта Игоря Рейтеровича, Арестовичу грозит реальное наказание, если он вернется в Украину. В таком случае его могут арестовать прямо на границе. Если Арестович останется за границей, расследование будет тянуться медленно и вряд ли получит широкий резонанс.

"Уголовное производство в отношении Арестовича не дает ему возможности вернуться в Украину. В противном случае его задержат, выберут меру пресечения. Процедура будет простой, так как он не политическая фигура. Есть риск оказаться в СИЗО", — говорит Фокусу Рейтерович.

На данный момент Арестович находится за границей и не собирается возвращаться в Украину, так как секретарь Совета национальной безопасности и обороны, а также депутаты от правящей партии называют его "российским шпионом" и обещают "посадить".

По мнению Рейтеровича, критиковать украинскую власть, находясь за границей — это слабая позиция, которую не примет широкая аудитория.

"Он может попытаться воспользоваться уголовным производством и начать позиционировать себя как человек, которого преследует действующая власть. Оппозиционер, который страдает за правду. Но сомневаюсь, что это сработает. С другой стороны — не факт, что это последнее дело, которое против него откроют", — добавляет Рейтерович.

Виноват Цой

Напомним, экс-советник ОП Алексей Арестович поругался с нардепом Натальей Пипой из-за языкового скандала во Львове, в центре которого оказался 17-летний парень из Одессы. В июне уличный музыкант исполнял песни Цоя под гитару. Это услышала народный депутат от партии "Голос" Наталья Пипа, проходившая мимо, и сделала парню замечание. Она попросила не нарушать языковой закон, который запрещает исполнение российских песен. Юноша нахамил политику и заявил, что Одесса страдает от обстрелов больше Львова, и там все говорят на русском.

Нардеп вызвала полицию и написала заявление. Несовершеннолетнего парня поместили в приют для детей до приезда родителей и собирались привлечь к ответственности по статье 173 Кодекса об админправонарушениях — мелкое хулиганство. В комментарии Фокусу Пипа объясняла, что не знала никакого Цоя и возмутилась тем, что на улицах Львова исполняют русскоязычные песни.

"Я его имя впервые услышала в пятницу вечером [2 июня], тогда же узнала, что это рок-музыкант. Я выросла на песнях Владимира Ивасюка, группы "Плач Єремії" и "Океана Эльзы" и понятия не имела, кто этот музыкант, чью песню исполнял юноша", — говорила нардеп.

История с музыкантом из Одессы, исполнявшим Цоя во Львове, получила широкий резонанс. Подростка поддержали военные, спев под гитару песню "Звезда по имени Солнце", а также за молодого человека вступился экс-советник Офиса президента Алексей Арестович. По его мнению, с парнем поступили несправедливо, ведь русскоязычные песни — часть его личности и самоидентификации.

Арестович отметил, что Цой не был гражданином РФ, так как родился во времена СССР, и скорее находился в позиции стихийного диссидента.

В сентябре экс-советник ОП подал заявление в ГБР в отношении нардепа Пипы. Арестович заявил, что собрался "приучать" любителей сеять рознь и вражду среди украинцев к "выполнению Конституции Украины".

"Моя задача — поломать шовинистическую тенденцию и не дать ей стать общественной нормой, без разницы на каком языке говорит лагерь, из которого эта "норма" пытается выползти", — говорил Арестович.

Напомним, ранее Арестович встал на сторону таксиста, не захотевшего разговаривать с пассажиркой на украинском языке. Тогда он заявил, что хочет помочь уволенному таксисту деньгами, пока тот ищет работу.