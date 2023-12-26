Новый законопроект о мобилизации Кабмин внес в Раду. Текст изменений от 25 декабря

22 изменения в Законе о мобилизации

Лица с инвалидностью 1-2 группы (пока 2 группу оставили).

Те, кто имеет трое и более детей.

Если двое военнослужащих имеют ребенка, то 1 имеет отсрочку и право на увольнение (мужчина или женщина).

Если в семье есть несовершеннолетний ребенок с инвалидностью.

Есть совершеннолетний недееспособный ребенок с инвалидностью / жена или муж / родители жены или мужа 1-2 группы (при этом лицо с инвалидностью само выбирает кому отсрочка)

Попечители лица с инвалидностью 1-2 групп, признанного в судебном порядке недееспособным.

Беременные женщины и женщины в декрете.

Только действующие нардепы (всех бывших убрали), избрание депутатом – основание для увольнения.

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО или вторжения РФ.

Соискатели последовательного высшего образования, которым меньше 30 лет (включительно).

Все ученые с учеными званием.

Все преподаватели, работающие на полную ставку.

кто был мобилизован и уволен (кроме срочников)

лица, освобожденные из плена

женщины

побывавшие в плену (недобровольно)

генералы по решению военного руководства

те, кто прослужил во время действия военного положения 36 месяцев

заключившие краткосрочный контракт при мобилизации (лица 18-24 года, кроме лиц офицерского состава)

госслужащие,

правоохранители,

прокуроры,

Департамент государственной исполнительной службы.

Местные государственные органы, администрации обязаны, а не способствуют мобилизации, как раньше.

Мобилизация транспортных средств – расширение на всех, кроме физических лиц. Уточнение.

Ограничение прав уклонистов.

Усиление участия национальной полиции.

все граждане Украины 18-60 лет, включая тех, кто имеет отсрочку и кого могут мобилизовать только по желанию.

Вводится военно-учетный документ – сертификат защитника (где будет указано, военнообязан, имеет ли отсрочку, бронь и т.п.).

Военный учет за границей – определяет Кабмин.

Предоставить данные о местожительстве (нахождении) работодателю.

Пройти медосмотр во время мобилизации.

Самостоятельно явиться в ЦНАП/ТЦК СП для уточнения данных (мобилизовать в ЦНАПе не могут, только уточнить данные).

Постоянно носить с собой военно-учетный документ во время действия военного положения (электронный аналог – сертификат защитника).

принятие на государственную службу и в правоохранительные органы только в случае, если проходил базовую военную подготовку или базовую военную службу.

Кабмин – просмотр забронированных.

новые критерии для бронирования в государственных органах (от 25 до 50%)

Рекрутинг в ЦНАПе, центрах занятости и центрах рекрутинга (только добровольно).

Прямой призыв в воинские части через рекрутинг.

Мобилизированный во время подготовки – рекрут (нельзя задействовать, кроме подготовки; определяются возможности, физическая способность, фактическая пригодность; меньшее денежное обеспечение). Полностью убирается возможность отправить гражданина неподготовленным на фронт.

Если рекрут не проходит этап подготовки, то его можно уволить без дополнительных затрат для государства.

Базовая военная служба – рекрут.

Убирается категория «ограниченно пригодный». Остаются только пригодные и непригодные. Часть станет непригодной, часть – пригодной. Повторное прохождение ВЛК.

возможность прохождения военной службы по призыву во время мобилизации по желанию лица, приговоренного к отбыванию наказания с испытанием.

отпуск 30 дней без разделения на части один раз в год (дается три раза за 36 месяцев мобилизации)

Отпуск 90 дней (без разделения на части) после плена для тех, кто продолжает служить.

Перечень семейных обстоятельств для увольнения определяются Законом (сейчас и Закон и Кабмин – разногласия).

в ТЦК СП представителями ТЦК СП.

по месту жительства представителями ТЦК СП, полицейскими.

по месту работы представителями ТЦК СП, работодателем, полицейскими.

в общественных местах представителями ТЦК СП, полицейскими.

проводить обязательную ротацию на линии столкновения – не более 6 месяцев с определенным сроком восстановления подразделения (еще дорабатывается);

порядок увольнения срочников.

Военные консалтинговые компании.

Неподчинение и служба в отдельных подразделениях при отказе выполнять боевое задание и т.д.

Сегодня 25 декабря 2023 Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации.Документ называется «Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».По состоянию на данный момент текст законопроекта еще не опубликован. Однако полный перечень положений обновленного законопроекта о мобилизации, который приводит нардеп Безуглая., срочников освобождают. Они все переходят в мобилизационный ресурс в соответствии с общими правилами (с 25 лет).до 3 месяцев для всех граждан 18-25 лет при всех учебных заведениях. И базовая военная служба по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку.во время действия военного положения с привлечением гражданских организаций.Также в законопроекте предлагают, чтоможет быть направлена ​​гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте.В пояснительной записке отмечается, что законопроект должен создать условия для «должного укомплектования боевых подразделений при отпоре вооруженной агрессии против Украины». Авторы законопроекта ожидают, что в случае его принятия улучшится процесс комплектования личным составом Вооруженных сил Украины и других военных формирований во время проведения мобилизации.