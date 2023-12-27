Курс валют в Україні: долар уже дорожчий за 38 гривень – чого очікувати на Новий рік

Курс валют в Україні продовжує хитати. Так, валюта стрімко дорожчає – минулого тижня курс готівкового долара перетнув межу 38 грн і продовжив зростати. Сталося те, про що попереджали фінансові аналітики: щойно Нацбанк перестав активно підтримувати курс гривні, вона почала знецінюватися.

Чого очікувати далі, чи варто вкладати кошти у валюту, що тепер вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на поточному тижні, від 25 до 31 грудня;

продавати чи купувати готівкову валюту.



Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Повільний висхідний тренд курсу валюти, який почався ще 11 грудня, за тиждень по тому суттєво прискорився. Якщо від 11 до 17 грудня готівковий долар здорожчав на 15 коп., досягнувши у продажу 37,60 грн/долар, то за наступні 7 днів – одразу на 60 коп. і дійшов до 38,20 грн/долар. Тобто темп зростання курсу пришвидшився у чотири рази.

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на неділю, 24 грудня, середній курс продажу готівкового долара у банках та обмінних пунктах становив 38,20 грн/долар, курс купівлі – 37,65 грн/долар (+50 коп.), що, до речі, перевищило на 5 коп. курс продажу вранці 18 грудня. Курс готівкового євро на "білому" ринку також неухильно зростав як у продажу, так і в купівлі. На 24 грудня один євро коштував у продажу 42,00 грн (+90 коп.), у купівлі – 41,30 грн (+80 коп.).

За даними моніторингу ТСН.ua банків та обмінних пунктів Києва, валюта в касах банків та в обмінниках була, але не скрізь, а в основному там, де курс продажу був вищим за середній, а саме: 38,30-38,50 грн/долар і 42,10-42,30 грн/євро.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс продажу долара зростав з понеділка, 18 грудня по четвер, 21 грудня, досягнувши у продажу 38,23 грн/долар (+83 коп.), у купівлі 38,04 грн/долар (+58 коп.). У п’ятницю, 22 грудня, курс знизився відповідно до 38,00 та 37,42 грн/долар. Це, а також розширення спреду, тобто різниці між курсами продажу і купівлі, з 19 коп. до 58 коп. говорило про те, що "стелю" курсу нібито досягнуто. Однак у неділю, 24 грудня, курс знову повільно пішов угору і встановився 38,03 грн/долар у продажу та 37,44 у купівлі.

Середній курс євро також зростав від понеділка до четверга і знизився у п’ятницю. У підсумку на кінець робочого тижня один євро міняйли пропонували по 41,86 грн (+90 коп.), купували по 41,52 грн (+64 коп.). На неділю, 24 грудня, курс встановився 41,90 грн/євро і продажу і 41,67 у купівлі, тобто по євровалюті також маємо незначний висхідний тренд.

Нацбанк продовжив девальвацію гривні. За тиждень, від 18 до 24 грудня, офіційний курс долара зріс з 37,02 до 37,60 грн (+58 коп.), курс євро - з 40,51 до 41,28 грн (+77 коп.). Втім, на понеділок, 25 грудня, регулятор трохи зміцнив гривню щодо долара, встановивши курс 37,55 грн/долар, чим дав зрозуміти, що підстав для паніки нема. А от євро ще здорожчав, курс його було встановлено 41,38 грн/євро (+10 коп.).

Співвідношення долара до євро становило 1,10, це стільки ж, як і на минулому тижні.

Експерти впевнені, що підстав для паніки наразі нема.

"Ситуація зрозуміла: Нацбанк під кінець року нарешті погодився з Мінфіном, що в умовах затримки на невизначений час фінансової допомоги від США та ЄС, кожна зайва копійка обмінного курсу важлива для наповнення державного бюджету, – роз’яснив Олег Пендзин. – Саме тому девальвація гривні прискорилась, але хвилюватись нічого, обвалу курсу не очікуємо".

Олександр Охріменко додав, що у відсотках нинішня девальвація гривні є незначною: за грудень нацвалюта знецінилась менше ніж на 2%.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Експерти розходяться у прогнозах: Андрій Шевчишин та Олег Пендзин говорять, що девальвація гривні у передноворічний тиждень продовжиться, а Олександр Охріменко – що зупиниться.

Охріменко аргументує свій прогноз тим, що, за даними НБУ, зараз фізичні особи більше продають валюти, ніж купують, бо витрачають заначки на підготовку до свят. Тому у короткостроковій перспективі – це тиждень перед Новим роком і тиждень після нього, девальвація готівкової гривні зупиниться через "мертвий" сезон. Однак курс все одно не буде нижчим за 38 грн/долар.

Андрій Шевчишин і Олег Пендзин, навпаки, очікують на поточному тижні подальшого знецінення гривні. На їхню думку, було лише питанням часу, коли Нацбанк, який відповідає за швидкість і темпи зниження курсу гривні, ухвалить таке рішення. Важливим чинником прискорення девальвації гривні стало те, що за минулий тиждень на міжбанківському ринку значно зріс попит на валюту.

"Через затримку допомоги Заходу, українська влада перейшла до плану Б, аби збільшити митні надходження до держбюджету через девальваційну тенденцію, – аналізує Андрій Шевчишин. – Ситуація розвивається у бік послаблення гривні. Очевидно, що Нацбанк берегтиме резерви, тому курс знижуватиметься й надалі. Але не набагато: курс на міжбанківському ринку може зрости до 38 грн/долар, на готівковому – до 38,5 грн. Та ми вже бачили 42 грн/долар, тому це не рекорд".

Олег Пендзин песимістичніший.

"Матимемо подальший висхідний тренд, готівковий курс триматиметься до кінця року в коридорі 38,2-38,5 грн/долар, можливо, дійде навіть до 39 грн", – уточнив він.

Продавати чи купувати валюту

Тим, хто тримає заощадження на гривневих депозитах, Олег Пендзин радить не панікувати через те, що почалося помітне подорожчання долара. Експерт підрахував: гривневі вклади залишаться вигіднішими за доларову готівку, доки курс не перевищить 40 грн/долар.

"Такої значної девальвації я не очікую не лише у грудні, а й у січні, хоча повільне знецінення гривні у наступному році продовжиться, – впевнений Олег Пендзин. – Та якщо ваш гривневий депозит невдовзі закінчиться, варто забрати вклад і відсотки готівкою. Якщо ці кошти не планується витрачати у найближчі 3-4 місяці, на них можна придбати безготівкові долари по вигідному курсу (курс НБУ плюс комісія банку, тепер це близько 38 грн/долар) і залишити їх на трьохмісячному валютному депозиті.

Олександр Охріменко не радить зараз продавати валюту без крайньої потреби і радить купувати її, якщо це інвестиції на довгострокову перспективу, не менше року. Експерт нагадав: у грудні 2022 року готівковий долар коштував у продажу 40,8 грн, тобто ті, хто тоді його купували, бо розраховували заробити, навпаки, втратили за рік близько 3 грн на кожному доларі.

"Нині ситуація інша, маємо значні девальваційні очікування, тому купівля долара сьогодні може через рік принести помітний прибуток", – підбив підсумки Охріменко.

Андрій Шевчишин упевнений: краще заплатити трохи більше, але придбати зараз не безготівкові, а готівкові долари чи євро і тримати їх не в банку, а "під матрацом".

"Справді, є певний ризик втрати накопиченого через можливу крадіжку, зате гроші завжди під рукою. І, звичайно ж, краще тримати всю суму заощаджень не разом, а розосередити її у кількох надійних місцях", – додав Андрій Шевчишин.