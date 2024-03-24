Українцям розповіли, скільки доларів можна купити в обмінниках: які правила НБУ

Обмеження на кількість купованої іноземної валюти – в т.ч., доларів – в Україні більше не діють. Що дозволяє людям купувати стільки валюти, скільки їм потрібно – причому як у банках, так і обмінниках.

Нові правила НБУ діють із 1 грудня 2023 року. Доти ж у країні діяли обмеження – і купити можна було лише певну кількість валюти. Як нагадав нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев, обсяг можливого продажу готівкової валюти для кожного банку визначався як сума кількох складових:

залишку готівкової валюти у банках станом на 13 квітня 2022 року;

обсягу перевищення між купівлею-продажем готівкової валюти та 120% від обсягу купленої безготівкової валюти у населення.



У самому ж регуляторі запевняють: скасування обмежень на продаж валюти населенню позитивно позначиться на стані ринку. Зокрема, за оцінками, це сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами. А крім того:

стабілізації курсових очікувань;

підвищення стійкості валютного ринку.

Долар в Україні здорожчає

Тим часом, банківський сектор очікує суттєвої зміни курсу готівкового долара вже наступного тижня. При цьому, неоднорідну: здешевлення в купівлі, але здорожчання в продажу. За прогнозом, у період з 25 по 31 березня вартість американської валюти перебуватиме в межах 38,5-40 грн.

Увечері ж 23 березня банки виставляли її середній курс на рівні 38,8/39,25 грн (купівля/продаж). Обмінники – 38,84/39,38 грн.

Як розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, різниця між курсами купівлі та продажу очікується на рівні від 80 коп. до 1 грн. Щоденні курсові зміни ж прогнозуються на рівні до 30 коп. у банках. І до 50 коп. в обмінниках.

Загалом, зазначив банкір, на готівковому ринку поки не передбачається тих чи інших потрясінь. А тому останній тиждень березня, "попри майже щоденні курсові зміни", буде:

досить спокійним;

"очікувано врівноваженим".



Як повідомляв, водночас, долари на яких є забруднення, надриви та порізи приймуть з уплатою комісії. Такі банкноти приймають окремі банки, які надають послугу інкасо.