Перевірка ТЦК на концерті «Океану Ельзи» у Києві. Що про це відомо

У п'ятницю ввечері почали з'являтися повідомлення, що ТЦК провели рейди біля київського Палацу спорту, де відбувався концерт гурту "Океан Ельзи", а також у клубах та ресторанах низки інших українських міст. У чоловіків перевіряли документи, деяких із них затримали.

"Океан Ельзи" з фронтменом Святославом Вакарчуком - один з найвідоміших українських гуртів за часи незалежності. На концерт у Києві зібрались тисячі людей. До цього подібний аншлаг у палаці спорту під час великої війни збирав Сергій Жадан.

Відеосюжет про візит ТЦК до "Палацу спорту" також показали в ефірі національного телемарафону.

У ньому розповіли, що на виході з концерту, за словами очевидців, близько пів сотні представників ТЦК чекали на відвідувачів-чоловіків і перевіряли документи.

"Були ті, хто перевірку документів не пройшли, тож із концерту поїхали вже в супроводі поліції до ТЦК", - розповіли в сюжеті.

У фейсбук також з'явились відео затримання чоловіка біля Палацу спорту і крики людей навколо "Ганьба".

За свідченнями очевидців, у Києві перевірки також проводили біля закладів "Goodwine" та "Avalon".

Про перевірку ТЦК на концерті з посиланням на власних кореспондентів також повідомили "Суспільне" та "Українська правда".

Також користувачі соцмереж публікували фото та відео перевірки документів та затримування чоловіків у ресторанах та барах інших міст - Дніпра, Харкова та Хмельницького.

Популярні телеграм-канали також виклали фотографії з перевірками ТЦК біля магазинів алкоголю Goodwine.

Як реагують на перевірки ТЦК

На повідомлення про рейди ТЦК відреагував депутат Микола Княжицький, член гуманітарного комітету Верховної Ради і представник опозиційної партії ЄС.

Автор фото,Національний телемарафон, скрін Підпис до фото,Кадр з перевіркою біля Палацу спорту

"Я розумію, коли ТЦК перевіряють документи перед дорогими ресторанами і магазинами. Я це підтримую. Має бути у суспільстві справедливість і рівність", - написав він.

"Але масові облави на концертах українських виконавців - свинство, спрямоване і проти української культури, і проти української армії", - написав він. Політик додав, що після цього не варто дивуватися "російській попсі і мові на вулицях Києва, зрадникам і колаборантам і збільшенню втікачів через Тису".

Інший представник цього комітету від влади у розмові з ВВС Україна підтримав дії ТЦК.

"Люди, які уникають мобілізації і ходять на концерти ОЕ, це якісь інші порушники закону, ніж всі інші? Невже будуть пости про тиск на економіку через перевірки біля ресторанів і магазинів алкоголю?" - прокоментував співрозмовник.

Депутат нагадав, що у країні триває війна та мобілізація, у війську бракує людей, а поліція та ТЦК мають право перевіряти документи у чоловіків призовного віку.

Згодом ситуацію прокоментував і голова гуманітарного комітету від "Слуги народу" Микита Потураєв.

"Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту "Океану Ельзи" загрозою для української культури. Так само як і після будь-якого публічного або масового заходу. Так само як не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах. Більше того - я вітаю такі перевірки, і вважаю, що вони мають бути наскрізними і постійними. І всі мають про це знати", - заявив Потураєв.

До дискусії долучився колишній голова Інституту національної пам'яті, а нині депутат гуманітарного комітету Ради від ЄС Володимир В'ятрович.

"Постійно підтримую ЗСУ, в тому числі власним коштом і збірками, в тому числі тут на Фб. Так само підтримую українську культуру, в тому числі відвідуючи вистави та концерти, оплачуючи квитки та книги. Бо культура - наш другий, після армії, оборонний вал. Для знищення України Росія атакує обидва. Не треба їй допомагати в цьому. Навіть ніби допомагаючи ЗСУ", - написав В'ятрович.

Військовий Дмитро Іванов висловив свою думку, що людям, які мають документи, що дають право не служити, нема чого переживати.

"Взагалі цей хайп стався лише тому, що це відбулося в Києві. В деяких обласних центрах блокують зранку цілі райони, ставлять мобільні блокпости, перевіряють документи, і нікого це не дивує, до цього звикли, це не є подією", - вважає військовий.

П'ять концертів легендарного гурту Океан Ельзи

У п'ятницю відбувся перший із запланованих у Києві п'яти концертів гурту "Океан Ельзи", присвячених їхньому 30-річчю.

Автор фото,ВВС Підпис до фото,Океан Ельзи

Його фронтмен Святослав Вакарчук є чинним військовослужбовцем - після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він пішов до ТЦК і уклав контракт із ЗСУ.

"Львівська адміністрація у буквальному сенсі дала мені відрядження їздити по Україні та надихати людей. Такий це має вигляд. Тому я на своєму місці, а якщо потрібно буде, безумовно буду захищати країну зі зброєю у руках", – розповідав Вакарчук у 2022 році.

Після цього він провів низку виступів у різних містах України, зокрема на фронті.

Днями "Океан Ельзи" випустив свій перший англомовний альбом під назвою Lighthouse, а у вересні вийшов десятий студійний альбом гурту "Той день".

Також гурт організував благодійний проєкт Drive for Life, мета якого - купити 30 автівок швидкої допомоги на передову.

У команді Вакарчука відмовились коментувати для ВВС Україна ситуацію з перевіркою ТЦК, а готові говорити тільки про творчість.

При цьому в коментарі ТСН сам Вакарчук також дуже обтічно висловився про ситуацію.

"Ми дуже вдячні людям за ці 30 років. Зокрема, за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка", — сказав він.

За свою кар'єру Вакарчук двічі ходив у політику. Вперше у 2007 у проєкті Віктора Ющенка НУНС став депутатом, але за рік склав мандат.

Вдруге в 2019 році він завів у парламент фракцію "Голос", але згодом покинув партію та Верховну Раду.