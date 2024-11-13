Коли бій Усика з Тайсоном Ф'юрі. Де дивитися бокс?

21 грудня 2024 року український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик проведе бій-реванш з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Поєдинок відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, в якому Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.

Раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Новим володарем цього пояса став британець Даніель Дюбуа, який достроково переміг хорвата Філіпа Хрговича.

У поєдинку між Дюбуа та Хрговичем на кону стояв тимчасовий титул IBF у надважкій вазі, але після того, як Усик добровільно звільнив пояс, Даніеля підвищили до повноцінного чемпіона. Перший захист титулу IBF він провів у бою проти свого співвітчизника Ентоні Джошуа, нокаутувавши його 21 вересня на арені "Вемблі" в Лондоні.

Тим часом букмекери вже приймають ставки на другий поєдинок між Усиком і Ф'юрі.

Прогнози букмекерів на реванш Усик – Ф'юрі

За оцінками букмекерів, явним фаворитом поєдинку є українець. На перемогу Усика можна поставити з коефіцієнтом 1,54. Виграш Ф'юрі – 2,50.

Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 16,00.

Найбільш імовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Усика за очками – 2,40. Тріумф Олександра нокаутом – 3,75.

Дострокова перемога "Циганського короля" оцінюється коефіцієнтом 5,50. Успіх британця суддівським рішенням – 4,50.

Де дивитися бій Усик – Ф'юрі

Ексклюзивним транслятором поєдинку між Усиком і Ф'юрі на території України став медіасервіс MEGOGO.



Подивитися бій можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт".



Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на власному каналі "MEGOGO Гонг" та на окремому поп-ап-каналі у розділі "Телебачення", який з'явиться на сервісі у день події.

Усик – Ф'юрі: підсумки першого бою

У ніч проти 19 травня 2024 року Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції українця після перемоги над британцем.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.