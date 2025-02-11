Контракт на 1 000 000 грн та інші бонуси: Міноборони запрошує добровольців 18-24 років до ЗСУ

|ЖЖ » Новини » Війна в Україні » 2025 Февраль 11 » 20:49:34
Українське Міністерство оборони оголосило про набір добровольців у віці від 18 до 24 років для проходження служби у Збройних Силах України (ЗСУ). Молоді люди мають унікальну можливість отримати фінансову підтримку, соціальні гарантії та професійну підготовку, а також зробити свій внесок у захист країни. Нижче наведено перелік умов та покрокову інструкцію для реєстрації.
Фінансові виплати:
1 000 000 грн за рік служби:
200 000 грн — одноразова виплата під час підписання контракту;
800 000 грн — виплачується двома частинами протягом терміну дії контракту.
Додатково до 120 000 грн/місяць + надбавки за виконання бойових завдань.
Загальний потенційний дохід: до 2 000 000 грн на рік.
Соціальні гарантії:
Компенсація житла протягом служби.
Медичне забезпечення, включаючи стоматологію та зубопротезування.
Іпотека 0.0% річних після завершення контракту (програма "єОселя").
Безкоштовний проїзд та комунальні пільги.
Освіта та карʼєра:
Навчання у вищих навчальних закладах за рахунок держави (в межах квот) після завершення контракту.
Самостійний вибір військової частини та спеціальності.
Інші переваги:
Право на виїзд за кордон після 1 року служби.
Звільнення від призову на 1 рік після завершення контракту.
Можливість самостійного вибору місця проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
Обовʼязкова інтенсивна підготовка протягом 3 місяців після підписання контракту.
Перейдіть на офіційний сайт 18-24.army.gov.ua або скористайтесь додатком "Резерв+".
Заповніть анкету, вказавши:
Прізвище, імʼя та по батькові;
Контактний телефон;
Дата народження;
Вибір бригади, у якій бажаєте служити.
Після подачі заявки з вами звʼяжеться рекрутер для уточнення деталей та відповіді на ваші запитання.
Після консультації вам необхідно буде підписати контракт на службу.
Після підписання контракту ви отримаєте 200 000 грн одноразово.
72 окрема механізована бригада
95 окрема десантно-штурмова бригада
38 окрема бригада морської піхоти
28 окрема механізована бригада
24 окрема механізована бригада
92 окрема механізована бригада
10 окрема гірсько-штурмова бригада
Ця програма — це не лише можливість отримати стабільний дохід та соціальні гарантії, але й шанс стати частиною команди, яка захищає Україну. Ви отримаєте професійну підготовку, зможете обрати спеціальність та частину, а також матимете підтримку держави під час та після служби.