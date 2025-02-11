Контракт на 1 000 000 грн та інші бонуси: Міноборони запрошує добровольців 18-24 років до ЗСУ

Українське Міністерство оборони оголосило про набір добровольців у віці від 18 до 24 років для проходження служби у Збройних Силах України (ЗСУ). Молоді люди мають унікальну можливість отримати фінансову підтримку, соціальні гарантії та професійну підготовку, а також зробити свій внесок у захист країни. Нижче наведено перелік умов та покрокову інструкцію для реєстрації.

Умови контракту:

Фінансові виплати: 1 000 000 грн за рік служби: 200 000 грн — одноразова виплата під час підписання контракту; 800 000 грн — виплачується двома частинами протягом терміну дії контракту.

Додатково до 120 000 грн/місяць + надбавки за виконання бойових завдань.

Загальний потенційний дохід: до 2 000 000 грн на рік. Соціальні гарантії: Компенсація житла протягом служби.

Медичне забезпечення, включаючи стоматологію та зубопротезування.

Іпотека 0.0% річних після завершення контракту (програма "єОселя").

Безкоштовний проїзд та комунальні пільги. Освіта та карʼєра: Навчання у вищих навчальних закладах за рахунок держави (в межах квот) після завершення контракту.

Самостійний вибір військової частини та спеціальності. Інші переваги: Право на виїзд за кордон після 1 року служби.

Звільнення від призову на 1 рік після завершення контракту.

Можливість самостійного вибору місця проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Обовʼязкова інтенсивна підготовка протягом 3 місяців після підписання контракту.



Покрокова інструкція для реєстрації:

Крок 1: Подача заявки

Перейдіть на офіційний сайт 18-24.army.gov.ua або скористайтесь додатком "Резерв+".

Заповніть анкету, вказавши: Прізвище, імʼя та по батькові; Контактний телефон; Дата народження; Вибір бригади, у якій бажаєте служити.



Крок 2: Консультація з рекрутером

Після подачі заявки з вами звʼяжеться рекрутер для уточнення деталей та відповіді на ваші запитання.

Крок 3: Підписання контракту

Після консультації вам необхідно буде підписати контракт на службу.

Крок 4: Отримання першої виплати

Після підписання контракту ви отримаєте 200 000 грн одноразово.

Перелік бригад для вибору:

72 окрема механізована бригада

95 окрема десантно-штурмова бригада

38 окрема бригада морської піхоти

28 окрема механізована бригада

24 окрема механізована бригада

92 окрема механізована бригада

10 окрема гірсько-штурмова бригада

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Чому варто приєднатися?

Ця програма — це не лише можливість отримати стабільний дохід та соціальні гарантії, але й шанс стати частиною команди, яка захищає Україну. Ви отримаєте професійну підготовку, зможете обрати спеціальність та частину, а також матимете підтримку держави під час та після служби.