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Контракт на 1 000 000 грн та інші бонуси: Міноборони запрошує добровольців 18-24 років до ЗСУ

11.02.2025, 20:49:34 601 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Контракт на 1 000 000 грн та інші бонуси: Міноборони запрошує добровольців 18-24 років до ЗСУ

Українське Міністерство оборони оголосило про набір добровольців у віці від 18 до 24 років для проходження служби у Збройних Силах України (ЗСУ). Молоді люди мають унікальну можливість отримати фінансову підтримку, соціальні гарантії та професійну підготовку, а також зробити свій внесок у захист країни. Нижче наведено перелік умов та покрокову інструкцію для реєстрації.

Умови контракту:

  1. Фінансові виплати:

    • 1 000 000 грн за рік служби:

      • 200 000 грн — одноразова виплата під час підписання контракту;

      • 800 000 грн — виплачується двома частинами протягом терміну дії контракту.

    • Додатково до 120 000 грн/місяць + надбавки за виконання бойових завдань.

    • Загальний потенційний дохід: до 2 000 000 грн на рік.

  2. Соціальні гарантії:

    • Компенсація житла протягом служби.

    • Медичне забезпечення, включаючи стоматологію та зубопротезування.

    • Іпотека 0.0% річних після завершення контракту (програма "єОселя").

    • Безкоштовний проїзд та комунальні пільги.

  3. Освіта та карʼєра:

    • Навчання у вищих навчальних закладах за рахунок держави (в межах квот) після завершення контракту.

    • Самостійний вибір військової частини та спеціальності.

  4. Інші переваги:

    • Право на виїзд за кордон після 1 року служби.

    • Звільнення від призову на 1 рік після завершення контракту.

    • Можливість самостійного вибору місця проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

    • Обовʼязкова інтенсивна підготовка протягом 3 місяців після підписання контракту.
       

Покрокова інструкція для реєстрації:

Крок 1: Подача заявки

  • Перейдіть на офіційний сайт 18-24.army.gov.ua або скористайтесь додатком "Резерв+".

  • Заповніть анкету, вказавши:

    • Прізвище, імʼя та по батькові;

    • Контактний телефон;

    • Дата народження;

    • Вибір бригади, у якій бажаєте служити.

Крок 2: Консультація з рекрутером

  • Після подачі заявки з вами звʼяжеться рекрутер для уточнення деталей та відповіді на ваші запитання.

Крок 3: Підписання контракту

  • Після консультації вам необхідно буде підписати контракт на службу.

Крок 4: Отримання першої виплати

  • Після підписання контракту ви отримаєте 200 000 грн одноразово.

Перелік бригад для вибору:

  • 72 окрема механізована бригада

  • 95 окрема десантно-штурмова бригада

  • 38 окрема бригада морської піхоти

  • 28 окрема механізована бригада

  • 24 окрема механізована бригада

  • 92 окрема механізована бригада

  • 10 окрема гірсько-штурмова бригада

 

Подати заявку

 

Чому варто приєднатися?

Ця програма — це не лише можливість отримати стабільний дохід та соціальні гарантії, але й шанс стати частиною команди, яка захищає Україну. Ви отримаєте професійну підготовку, зможете обрати спеціальність та частину, а також матимете підтримку держави під час та після служби.

Тэги: міноборони, контракт, ЗСУ, війна в україні

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