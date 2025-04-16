«Мене вкусив кліщ, а через кілька днів відняло ноги». Як захиститися

Коли у Марії з Рівненщини виявили хворобу Лайма, їй було 32. "А тіло боліло так, наче мені 90. Я могла кашлянути, а в очах темніло від болю".

Зустріч із кліщем далеко не завжди призводить до серйозних проблем із здоров'ям. Але останніми роками статистика захворюваності на бореліоз або хворобу Лайма в Україні зростає.

У випадку Марії усе почалося із прогулянки в червні 2022 року. Вона живе поруч із сосновим лісом, і ввечері гуляла там із чоловіком. У той вечір почалася злива, і їм довелося поспіхом повертатися додому.

"Підозрюю, що тоді мене і міг вкусити кліщ", – каже жінка.

Небезпека в тому, що укуси кліща – безболісні. І хоч вражене місце може боліти чи нити пізніше, часто люди цього не помічають.

Марія відчула, що щось не так, приблизно через 10 днів.

Вона каже, що прокинулася і відчула у спині та попереку біль, що віддавав у ноги. Та проблеми зі спиною були в неї і раніше, тому жінка подумала, що це просто чергове загострення давньої хвороби.

Але згодом симптоми стали нетипові – "напухло одне коліно, інше, боліла п'ята, температура 39, я почала погано бачити, а мої рухи були сковані".

"Однієї ночі я встала в туалет і просто впала. Мене паралізувало так, що я не могла поворушити ногами", – розповідає Марія.

У місцевій лікарні жінці почали лікувати симптоми болю в спині та коліні, але діагноз бореліоз чи хвороба Лайма поставили вже в обласному центрі.

"Коли ревматологиня у Рівному запитала мене, чи кусав мене де-небудь кліщ, у мене були круглі очі – а до чого тут кліщ?"

Але аналіз підтвердив припущення лікарів.

У 2022 році, каже жінка, у її місті з 40-50 тисячами населення її зареєстрували як сьому пацієнтку із хворобою Лайма.

Які хвороби переносять кліщі

Кліщі в Україні пробуджуються разом із весною – чим тепліше стає, тим небезпечніші прогулянки в парках, скверах і лісах.

Пік активності кліщів припадає на квітень-травень та серпень-вересень.

Але клімат змінюється – якщо морозів немає, кліщі можуть бути активними "і на новорічні свята", каже лікар та дитячий інфекціоніст Федір Лапій.

Ці істоти переносять збудників різних хвороб, серед яких найпоширеніші в Україні – це бореліоз (хвороба Лайма) та кліщовий енцефаліт.

Бореліоз – це бактеріальна хвороба, яка може проявитися в перші тижні після укусу кліща, каже лікарка-інфекціоністка клініки "Добробут" Ірина Красько.

Чим довше ви контактували з кліщем-переносником, тим вищі ризики захворіти на бореліоз.

"Якщо це одна доба – вірогідність інфікування буде меншою, а у кінці третьої доби – наближається до 100%", – каже ВВС Україна Надія Оперчук, головна санітарна лікарка Кіровоградської області.

Важливо пам'ятати, що від хворої до здорової людини бореліоз не передається.

Першим симптомом хвороби Лайма є велика червона пляма на місці укусу – еритема, каже Красько. Якщо ця пляма не зникає – варто звернутися до лікаря.

Але у Марії з Рівненщини плями не було, і так трапляється в 20-30% випадках, застерігає міністерство здоров'я України.

Іншими проявами може бути біль у суглобах, легка температура, невиражений свербіж, параліч лицьового нерва, каже Красько.

Автор фото,Getty Images Кліщ виділяє речовину, яка робить його укус абсолютно безболісним. Але коли він уже засів у шкірі - ранка може почати боліти чи нити, хоч це і відбувається не завжди

Загалом бореліоз має три стадії – на останній він вражає нервову систему та суглоби. Це лікується, але суглоби відновлюються довго, пояснює Ірина Красько.

Чи може бореліоз стати хронічним? Лікарі сходяться на думці, що йдеться радше про тривалі наслідки хвороби.

Марія з Рівненщини розповідає, що вийшла на роботу через півтора місяця, але рухомість ніг повернула не відразу – не могла іти швидко, деякий час не могла присісти, тому що коліна не згиналися.

Через пів року вона ще кілька разів із перервами, за порадою інфекціоніста, проходила повторні курси антибіотиків.

Ще одна хвороба, збудника якого можуть переносити кліщі, – це кліщовий енцефаліт. Іншими словами – запалення головного мозку, що може призвести до паралічу та смерті пацієнта, застерігає МОЗ.

Ознаками енцефаліту є судоми, порушення свідомості, каже Лапій.

"Але не у всіх людей, які заразилися цим вірусом, розвивається ураження головного мозку", – пояснює він.

"І не завжди ураження означає смерть – лікарі можуть знімати набряки мозку, і це допомагає вижити", - додає Лапій.

Крім того, варто пам'ятати, що далеко не завжди укус кліща призводить до інфікування і захворювань, нагадує лікар.

Випадки кліщового енцефаліту в Україні рідкісні.

Згідно з даними Центру громадського здоров'я, в 2024 році через напад кліщів у лікарню звернулася 14141 людина. Можна припустити, що ще кілька тисяч людей до лікарні не ходили.

З цієї кількості людей минулого року зафіксували чотири випадки кліщового енцефаліту, у тому числі в дитини, каже Надія Оперчук. Це були пацієнти з Волині, Одещини і Києва. У 2023 році був випадок на Тернопільщині, а в 2022-му – на Черкащині.

Дослідження показують, що кліщовий енцефаліт в Україні частіше діагностують в Карпатах, але були випадки в усіх областях.

Натомість захворюваність на бореліоз зростає із кожним роком. Якщо в 2021 році виявили 2442 випадки, серед них 474 дитини, у 2023 році - 4911, то в 2024 – вже 5431, серед яких 558 дітей, каже Оперчук.

У межах Кіровоградської області, за яку відповідає Надія Оперчук, із 683 людей, які прийшли до лікарні з приводу кліщів, було 98 випадків хвороби Лайма.

Станом на 26 лютого 2025 року хворобу Лайма в Україні підхопило вже 157 людей, серед них сім дітей, що ще раз доводить, що кліщ кусає і взимку.

Як правильно витягти кліща

Якщо після прогулянки ви помітили на собі кліща – не панікуйте.

"В Україні є міф, що кліща треба обов'язково витягувати в лікарні. Але якщо ви вмієте, можна витягти його самостійно і вдома", - каже інфекціоніст Федір Лапій.

Такі рекомендації надають в багатьох країнах, пояснює лікар. Про це зазначає Центр з контролю та профілактики захворювань в США, такі рекомендації є в Канаді.

В аптеках сьогодні продають набори для видалення кліщів. "Можна зробити це і пінцетом, якщо маєте гострий зір", - додає Лапій.

На сайті МОЗ радять підсунути інструмент під кліща якомога ближче до шкіри і, розхитуючи з боку в бік, викрутити.

Якщо не маєте ні пінцета, ні наборів з аптеки, можна зробити петлю з нитки чи просто огорнути пальці марлею.

"Важливо витягти його повністю – тобто схопити кліща за голівку, яка твердіша. Якщо схопити за м'який животик – він може відірватися і розплюскатися. І це недобре, тому що підвищує інфікування", – каже лікарка Ірина Красько.

Автор фото,Getty Images Найкращий варіант видалити кліща - це поїхати в медпункт. Але це теж можна зробити вдома, от як за допомогою різних інструментів, які продаються в аптеках

Якщо щось від кліща залишилося – краще його вже не чіпати, додає Красько, і звернутися за допомогою до лікаря.

У рідкісних випадках, коли кліщ заліз надто далеко, його може забрати тільки хірург.

Щоб полегшити собі витягування кліща, люди іноді змащують кліща олією, але так робити точно не можна, кажуть лікарі.

"У такі моменти у кліща, грубо кажучи, може бути стрес, і всі інфекції, які в нього можуть бути, він вам передасть".

Після видалення кліща ранку треба змастити антисептиком – наприклад, хлоргексидином, а руки вимити з милом, каже Ірина Красько.

Натомість мертвого кліща рекомендують спалити, залити окропом або просто змити в унітаз.

І не обов'язково нести кліща на перевірку в лабораторію. Ця процедура в Україні популярна, але не має сенсу, каже Красько, наводячи міжнародні рекомендації.

"Лікарі оцінюють, як довго кліщ сидів на людині, як його виймали", – пояснює інфекціоністка. А те, чи є він хворим, значення не має.

Ця інформація просто не дає гарантій, пояснює вона. Кліщ може бути інфікований, але не передати вам інфекцію, або ж навпаки – він може бути "чистим", але ви все ж захворієте.

Може також бути так, що вас вкусив інший кліщ, а ви його не помітили.

Якщо ви все ж вирішили здати кліща в лабораторію, то пам'ятайте, що він має бути живий, каже Оперчук.

"Аналіз у лабораторії не мав ніякого сенсу"

Показова історія сталася із 40-річною Дарією Орловою в травні минулого року. Жінка помітила кліща, коли поверталася до Києва із села на Полтавщині.

Вона пам'ятає, що дорогою додому зупинилася, щоб вирвати бузку в лісопосадці та зайшла там у густу траву.

Дарія не стала витягувати кліща сама, а пішла в медпункт у своєму домі.

Вона дізналася, що якщо кліщ був на руці менш ніж 12 годин – він, скоріше за все, не встиг завдати їй шкоди. Хоча жінка припускає, що кліщ міг сидіти на ній і довше.

Їй сказали, що варто кілька тижнів поспостерігати, чи з'явиться на місці укусу еритема. Її не було, а аналіз, на який Дарія передала свого кліща – виявився негативним.

"Тепер я знаю, що цей аналіз не мав ніякого сенсу. Але тоді я розслабилася та навіть забула про той випадок", – каже жінка.

Перші симптоми нездужання вона помітила приблизно через місяць - була температура, ломота в тілі.

Жінка здала аналізи – вона їхала у відрядження та хотіла впевнитися, що з нею все добре. Лікарка запропонувала здати аналіз і на бореліоз.

"У відрядженні я почувалася добре, але з'явилися дивні симптоми, які мене насторожили: трохи заніміли пальці однієї руки, відчувався дискомфорт, коли їх стискаєш, наче набряк", – пригадує Дарія.

Автор фото,Getty Images Після укусу інфікованого кліща на шкірі часто можна побачити таку велику червону пляму - еритему, але в багатьох людей її може і не бути

Після відрядження жінка дізналася, що в неї хвороба Лайма і пройшла стандартний курс лікування – 21 день пила антибіотики.

За два тижні, каже Дарія, їй стало краще, але з'явилося мимовільне смикання м'язів та затерпали м'язи на ногах.

Жінка ходила до інфекціоністки, невропатолога, робила МРТ відділів хребта, головного мозку, і всі ці аналізи були в нормі.

Зрештою, вона зважилася на повторний курс антибіотиків – на цей раз внутрішньовенно.

Дарія зізнається, що після цього їй не стало значно легше, і рік потому вона все ще має легеньке посмикування м'язів.

Мабуть, підсумувала вона, на відновлення має піти ще трохи часу.

Правила прогулянок в сезон кліщів

Попри стереотипи, що кліщі живуть високо на деревах і падають нам на голови, насправді вони більше люблять сидіти у високій траві чи на невеликих кущах.

Кліщ також може залізти на вашого собаку чи кота і перестрибнути на вас.

Паразит закріплюється на одязі і поки ви рухаєтеся – він нерухомий. А коли перестаєте – він повзе шукати вихід до вашого тіла та місця, де шкіру прокусити найлегше. Зазвичай це ніжні місця - пахви, навколо промежини, за вухами чи на шиї.

Щоб уникнути укусів, на природу варто ходити в світлому одязі, який повністю закриває тіло і має довгі рукави. Штани запихати в шкарпетки, голову – покривати.

Для додаткового захисту від кліщів варто використовувати репеленти, тобто аерозолі чи мазі, які відлякують кліщів.

"І обов'язково звертати увагу на термін дії і читати інструкцію – деякі аерозолі рекомендують використовувати двічі", - каже Надія Оперчук.

Допоможуть і елементарні правила – під час прогулянки триматися ближче до центру стежки та не заходити в траву поблизу.

Після прогулянки лікарі радять ретельно оглянути своє тіло і одяг, починаючи з ніг до голови, а ще у волоссі – кліщі можуть там заховатися.

Оглядати треба також дітей та домашніх тварин, якщо ви гуляли разом. Найкраще робити огляд у білій ванній кімнаті.

Центр громадського здоров'я рекомендує повторювати огляди кожні дві години. Це треба робити ретельно – може вчепитися не тільки дорослий, а й молодий кліщ, якого називають німфою. Німфи майже не мають забарвлення.

Автор фото,Getty Images Для додаткового захисту варто використовувати репеленти, аерозолі чи мазі, які відлякують кліщів

Варто також оглянути килимки, сумки та інші речі, які ви брали з собою.

Після прогулянки одяг краще попрати, а потім попрасувати, щоб напевно убезпечити себе від можливих кліщів.

Просто витрушування не допоможе позбутися чіпкого кліща.

Чи є вакцина від кліщів

Щоб мінімізувати ризик захворювання, в Україні після укусу кліща часто призначають антибіотики для профілактики.

За кордоном так роблять не скрізь, каже Федір Лапій. Зрештою, пояснює він, кліщовий енцефаліт – це вірусне захворювання, а бореліоз – бактеріальне. Антибіотики діють тільки на бактерії, а з вірусом вони безсильні.

Тим не менш, коли людина роздирає руками місце укусу, можливе інфікування з розвитком бактеріальної інфекції шкіри. Тому антибіотики в цьому випадку допоможуть.

"Не розуміючи, що причепилося, дитина може здерти кліща нігтями, а під ними може бути багато різного", - пояснює він.

Найкращий спосіб захиститися від кліщового енцефаліту – це щеплення. В Австрії, а також в деяких землях Німеччини ця вакцина внесена в календар щеплень, каже лікар. Її також можна знайти в інших європейських країнах.

В Україні знайти вакцину від кліщового енцефаліту складно, каже Лапій. Вона не постійно доступна в країні.

Вакцину від бореліозу в світі зараз не виготовляють.

Більш ніж 20 років тому така вакцина існувала і була доступна зокрема, в США. Вакцина була недешева, і її не включили до календаря щеплень. Про неї говорили, що це вакцина для "япі" - молодих і заможних американців, розповідає Федір Лапій.

"Вакцина була безпечна і ефективна, але через низький попит і низькі продажі виробник припинив її виробляти", – додає він.

Зараз в світі кілька дослідницьких груп працюють над новою вакциною від хвороби Лайма.

Автор фото,Getty Images Після прогулянки варто ретельно себе оглядати

В Україні також питають, чи можна "щепитися від кліщів загалом", каже лікар. І це справді може стати реальністю, тому що одна з вакцин, яку зараз розробляють, дійсно зможе захистити від кліщів.

Одна з ідей полягає в тому, щоб зробити укус кліща відчутним – тоді людина зможе швидко його помітити, витягнути і звести ризики інфікування до мінімуму, пояснює Лапій.

"Ще є ідеї зробити так, щоб кліщ вкусив і відпав, щоб у вашій крові йому щось не сподобалося. Або щоб ваші антитіла до збудників, які переносить кліщ, при укусі потрапляли до нього і нейтралізували збудники всередині кліща", - каже він.

За сприятливих обставин така вакцина від кліщів може з'явитися на ринку через 5 років, пояснює лікар.

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Дарія Орлова каже, що історія з кліщем навчила її обережності – тепер вона оглядає себе та дітей після прогулянок, роздумує над тим, щоб закупити репеленти.

"Мій син недавно прийшов з вулиці і каже – ми дуже багато сьогодні гуляли в траві, подивися, чи в мене немає кліща".

"Коли ти бачиш кліща – то усе ж таки хоча б розумієш, від чого відштовхуватися і що робити", - додає Дарія.

Жінка також роздумує, чи щепитися від енцефаліту. А ще з нетерпінням чекає, коли на ринки вийде нова вакцина від хвороби Лайма.

Автор: Ілона Громлюк, ВВС Україна