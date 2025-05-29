У Рівному вперше народилася дитина від батька, який загинув на війні до її зачаття

У Рівненському перинатальному центрі вперше народилася дитина, батько якої загинув на фронті ще до її зачаття.

Це перший такий публічний випадок в Україні.

"Знайомтеся, це мій синочок - Юрій Юрійович, я його крепко чекала і я його діждалася", - каже мама на відео, яке виклали у соцмережах пологового.

Лікарі розповіли, що рівнянка Наталя Гордійчук разом із чоловіком Юрієм довго пробували зачати дитину. У них не виходило, тому два роки тому вони звернулися до спеціалістів та пройшли всі необхідні аналізи.

У рівненському центрі репродукції "Благодар" парі запропонували процедуру екстракорпорального запліднення "(ЕКЗ).

Автор фото,скрін із відео пологового Наталя під час вагітності

У березні 2024 року, коли Юрій збирався на передову на Донеччину, він заморозив свою сперму.

А через кілька місяців, у травні, він загинув.

"Я до останнього не вірила, що він загинув, поки його не побачила", - говорить Наталя.

За словами жінки, через два тижні, коли вона потроху прийшла до себе, вона приїхала у лікарню питати, як їй бути, тому що "мого Юри вже немає".

Лікарі сказали, що можуть їй допомогти завагітніти і після смерті чоловіка, і чи готова вона до такого сценарію.

"Він мені колись казав, що я в нього сильна. Тож я собі сказала, що справлюся", - сказала жінка.

"Мені буде заради кого жити"

У лікарні ВВС Україна розповіли, що це другий шлюб жінки, від першого вона має старшого сина.

Жінка каже, що хотіла народити від Юрія, нехай навіть посмертно, щоб "якась його частиночка була".

Ірина Царук, репродуктологиня із центру "Благодар", куди звернулася Наталя, каже, що у їхній практиці це був перший випадок посмертного батьківства.

"Ми насправді заморожували сперму дуже багатьох військових, і багато з них тим чи іншим методом нею скористалися, але випадок використання уже після смерті чоловіка - це для нас вперше", - сказала лікарка у коментарі ВВС Україна.

В Україні, де цю тему почали активно піднімати під час повномасштабного вторгнення, люди по-різному ставляться до посмертного батьківства.

Дехто питає, а чи справді чоловік хотів би бути батьком, і чи не буде важко цій дитині рости без батька.

"Дискусії (навколо посмертного батьківства - Ред.) були і будуть, - каже лікарка Царук. - Але у нас сумління чисте".

Вона каже, що подружжя приходило в їхній центр задовго до смерті чоловіка і вони "дуже хотіли цю дитину".

"Чоловік казав, що може бути всяке, він дав нам нотаріальне доручення, а вона пообіцяла, що народить йому дитину", - розповідає лікарка.

За її словами, військовий за життя підписав всі необхідні договори про штучне запліднення - "він розумів, що звідти може не повернутися".

Коли Юрій загинув, згадує лікарка, вона і колеги радилися, як їм бути з етичної точки зору.

У клініці, каже Ірина Царук, у них була сперма, яку вони могли запропонувати Наталі - це була сперма анонімного донора, людини, яку пацієнтка зовсім не знає.

Але разом із тим у них була сперма її коханого чоловіка.

"Тому ми для себе, своєю командою і адміністрацією вирішили, що з етичного боку буде правильно дати їй можливість мати дитинку від того чоловіка, від якого вона хотіла", - каже лікарка ВВС Україна.

Автор фото,скрін із пологового Наталя у день виписки. Хлопчика тримає на руках Віктор Лесик - акушер-гінеколог, який приймав пологи у жінки

Коли лікарі повідомили їй, що ЕКЗ пройшло успішно, і Наталя вагітна від Юрія, жінка, як згадує, почала плакати.

Після цього вона поїхала на могилу до чоловіка поділитися новиною.

"Хлопець великий піде далі, а мені буде заради кого жити. Жити я взагалі не хотіла", - так розповідала Наталя на відео у соцмережах про свою мотивацію, будучи вже вагітною.

На відео у соцмережах Рівненського перинатального центру є уривки про те, як пройшли пологи у жінки.

Віктор Лесик, у якого Наталя висловила бажання народжувати, каже ВВС Україна, що пологи пройшли за планом.

Акушер-гінеколог додав, що жінка дуже переживала і хотіла кесарів розтин, але він вмовив її на природні пологи.

Замість чоловіка, каже лікар, на пологах із Наталею була подруга.

У пологовому кажуть, що Юрчик, названий на честь тата, схожий на нього "як дві краплі води, відзеркалення свого тата-героя".

За збігом обставин Наталя народила сина 20 травня 2025 року - рівно через рік після смерті батька.

Юрій Гордійчук загинув 21 травня 2024 року.

Посмертне батьківство в Україні

Це перший відомий публічний випадок посмертного зачаття в Україні.

Ймовірно, подібні випадки були і раніше.

У лютому 2024 року в Україні спалахнули дискусії навколо нового закону, який фактично заборонив дружинам загиблих військових використовувати заморожену сперму їхніх чоловіків, щоб народити дитину.

Суперечка почалася із допису медичної адвокатки Олени Бабич, яка поділилася історією своєї клієнтки. Молода пара мріяла про дітей, перш ніж іти на фронт чоловік здійснив кріоконсервацію (заморозку) своєї сперми в лікарні. Всі необхідні документи підписали.

Але чоловік загинув, а депутати ухвалили закон, який хоч і мав допомогти військовим заморожувати свій біоматеріал безплатно, за рахунок держави, але водночас заборонив використовувати сперму загиблих чоловіків.

Випадки посмертного батьківства до нового закону в Україні вже були, казала в коментарі ВВС Україна Олена Бабич.

Після галасу, який здійнявся через цю історію, депутати взялися виправляти закон.

Через кілька тижнів Верховна Рада таки прийняла відповідні поправки, тепер в Україні діє процедура, яка дозволяє чоловікам та жінкам (не лише військовим) стати батьками після смерті – їхні партнери зможуть використати заморожені репродуктивні клітини, щоб народити дитину.

Автор фото,Getty Images Так виглядають пробірки з замороженою спермою

Ці діти будуть визнані рідними дітьми загиблих з усіма правами, які передбачає законодавство.

Закон вперше передбачив можливість для громадянина розпорядитися своїми репродуктивними клітинами на випадок своєї смерті, оголошення судом померлим або безвісти зниклим.

У разі народження дітей, відповідно до прижиттєвого розпорядження громадянина і завдяки репродуктивним технологіям, загиблий "визнається батьком чи матір'ю народженої у такий спосіб дитини".

Автор: Ілона Громлюк, ВВС Україна