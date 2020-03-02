В соседней области стреляли в активистов из Житомирщины, которые фиксировали выбросы в реку

В поселке Понинка, что на Хмельнитчине, неизвестные открыли огонь по жителям Першотравенска Житомирской области, которые приехали зафиксировать выбросы в реку местным предприятием. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат из Житомирской области Дмитрий Костюк
. Инцидент произошел в ночь на 1 марта.
"В жителей Першотравенска, которые ночью приехали фиксировать очередной сброс Понинковской фабрики, СТРЕЛЯЛИ!", - написал нардеп.
По поводу события активисты обратились в полицию.
"1 марта в Барановское отделение полиции Житомирской области поступило обращение жителей пгт Першотравенска о событиях ночью на берегу реки Хомора. По словам заявителей, при фиксации ими загрязнения водоема они слышали выстрел, а затем нашли гильзу", - сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.
Предварительно известно, что несколько жителей поселка Першотравенск в ночь с 29 февраля на 1 марта находились неподалеку пгт Понинка Полонского района Хмельницкой области на берегу реки Хомора с целью выявления и фиксации фактов выброса вредных веществ в водоем местным предприятием.
"После проведения ими видеосъемки и возвращения к своему автомобилю заявители услышали выстрел со стороны транспортного средства, находившегося неподалеку. Сейчас вся предоставленная заявителями информация проверяется"
, - добавляют в полиции.
Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
Как сообщал "Журнал Житомира
", на территории Барановского района в 2016 году в связи с загрязнением рек объявили чрезвычайную ситуацию
техногенного характера. Позже стало известно, что в загрязнении рек виновен
Понинковский картонно-бумажный комбинат в Хмельницкой области. В 2017 году ситуация с загрязнением повторилась
. В июле 2018 года было объявлено, что Понинковская картонно-бумажная фабрика проведет реконструкцию очистных сооружений
.
В 2019 году в городе Новоград-Волынский провели вече
, на которое пришли более 3000 человек. Люди обеспокоены ситуацией на бассейнах реках Хомора и Случь, в которые регулярно осуществляет сбросы Понинковская картонно-бумажная фабрика. 23 мая 2019 года депутаты во время заседания сессии областного совета проголосовали за обращение
к Президенту Украины, Кабинету Министров, Генеральному прокурору Украины относительно угрожающей экологической ситуации в бассейне рек Хомора и Случь. 17 февраля состоялось совещание, во время которого обсуждали проблему загрязнения реки Понинковской картонно-бумажной фабрикой
.
В соседней области стреляли в активистов из Житомирщины, которые фиксировали выбросы в реку
Думаете что что-то изменилось в лучшую сторону за последнее время для предотвращения все этих проблем? Да тут кроме демагогии на эту тему ничего не было и нет. К сожалению в ближайшее время мы будем наблюдать только увеличение количества проблем.
Принцип действий чиновников и "промышленников": быстро нахапать побольше и свалить из этого бардака. Пока за +опу не взяли.