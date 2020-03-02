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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 2 » 12:31:51

В соседней области стреляли в активистов из Житомирщины, которые фиксировали выбросы в реку

Сегодня, 13:01:51 948 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В соседней области стреляли в активистов из Житомирщины, которые фиксировали выбросы в реку

 В поселке Понинка, что на Хмельнитчине, неизвестные открыли огонь по жителям Першотравенска Житомирской области, которые приехали зафиксировать выбросы в реку местным предприятием. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат из Житомирской области Дмитрий Костюк. Инцидент произошел в ночь на 1 марта.
 

"В жителей Першотравенска, которые ночью приехали фиксировать очередной сброс Понинковской фабрики, СТРЕЛЯЛИ!", - написал нардеп.


По поводу события активисты обратились в полицию. 
 

"1 марта в Барановское отделение полиции Житомирской области поступило обращение жителей пгт Першотравенска о событиях ночью на берегу реки Хомора. По словам заявителей, при фиксации ими загрязнения водоема они слышали выстрел, а затем нашли гильзу", - сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.


Предварительно известно, что несколько жителей поселка Першотравенск в ночь с 29 февраля на 1 марта находились неподалеку пгт Понинка Полонского района Хмельницкой области на берегу реки Хомора с целью выявления и фиксации фактов выброса вредных веществ в водоем местным предприятием.

"После проведения ими видеосъемки и возвращения к своему автомобилю заявители услышали выстрел со стороны транспортного средства, находившегося неподалеку. Сейчас вся предоставленная заявителями информация проверяется", - добавляют в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК Украины.


Как сообщал "Журнал Житомира", на территории Барановского района в 2016 году в связи с загрязнением рек объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера. Позже стало известно, что в загрязнении рек виновен Понинковский картонно-бумажный комбинат в Хмельницкой области. В 2017 году ситуация с загрязнением повторилась. В июле 2018 года было объявлено, что Понинковская картонно-бумажная фабрика проведет реконструкцию очистных сооружений

В 2019 году в городе Новоград-Волынский провели вече, на которое пришли более 3000 человек. Люди обеспокоены ситуацией на бассейнах реках Хомора и Случь, в которые регулярно осуществляет сбросы Понинковская картонно-бумажная фабрика. 23 мая 2019 года депутаты во время заседания сессии областного совета проголосовали за обращение к Президенту Украины, Кабинету Министров, Генеральному прокурору Украины относительно угрожающей экологической ситуации в бассейне рек Хомора и Случь. 17 февраля состоялось совещание, во время которого обсуждали проблему загрязнения реки Понинковской картонно-бумажной фабрикой.
Тэги: Река, стрельба, Понинка, Фабрика, Хомора
Комментариев: 7
Pound
1 Life is life (Pound)   • 13:23:56, Сегодня [Материал]
+3

От як цим недоумкам пояснити, що це як, плюнути собі в тарілку, це ж наша природа, ці всі викиди нищать нашу природу?
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 13:44:05, Сегодня [Материал]
+5

У них у всех дети в Лондоне, какое им дело до туземцев и их будущего?
Zefir
3 Моє місто (Zefir)   • 13:50:58, Сегодня [Материал]
+3

Ці грьобані, дармоїди, правоохорнці вже нарешті розберуться з тою конченою фабрикою!!??
telefon
6 джавахарлал нюру (telefon)   • 19:50:05, Сегодня [Материал]
+2

Я уверен, что не один "правоохоронець" за счёт этого комбината своих детишек учиться за бугор отправил.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 13:53:58, Сегодня [Материал]
+4

пишите письма хозяину фабрики - Белиз, Ледвил, Палм Стрит, 29
marush
5 Марущенко Игорь (marush)   • 15:15:23, Сегодня [Материал]
+5

А что мы хотим видеть? На севере области уничтожили гектары лесов из-за янтаря - ничего никто не предпринимал... Чуть южнее стоит вопрос по поводу разработки новых титановых рудников - не понятно к чему это приведет. Вопросы по гранитным карьерам сейчас всплывают. Лесные массивы недалеко от Житомира поредели за последние годы существенно. По водоемам ситуация не вчера появилась.
Думаете что что-то изменилось в лучшую сторону за последнее время для предотвращения все этих проблем? Да тут кроме демагогии на эту тему ничего не было и нет. К сожалению в ближайшее время мы будем наблюдать только увеличение количества проблем.
telefon
7 джавахарлал нюру (telefon)   • 19:52:45, Сегодня [Материал]
+2

Всё верно.
Принцип действий чиновников и "промышленников": быстро нахапать побольше и свалить из этого бардака. Пока за +опу не взяли.
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