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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 3 » 13:36:58

Фискалы изъяли 33 кг золота и серебра у ювелирной фабрики

Сегодня, 13:49:58 2008 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Фискалы изъяли 33 кг золота и серебра у ювелирной фабрики

 Уроженец Житомирщины создал в столице предприятие по производству ювелирных изделий и организовал схему уклонения от уплаты налогов. Об этом "ЖЖ" сообщает ГФС в Житомирской области.

"Организовал схему уклонения от уплаты налогов, суть которой заключалась в использовании реквизитов более 50 физических лиц-предприятий 2 группы налогообложения при производстве и реализации ювелирных изделий. Средства от реализации перечислялись на расчетные счета организатора нелегального бизнеса", - информируют фискалы.

В рамках расследования уголовного производства было проведено 10 обысков в местах продажи ювелирных изделий и непосредственно на самом производстве. В ходе обысков изъяты ювелирные изделия из серебра, слитки золота и золотые заготовки общим весом 33,5 кг на сумму более 17 млн грн.

Также изъята компьютерная техника, жесткие диски и "черновая" бухгалтерия. Расследование продолжается.
Тэги: фискалы, Фабрика, ювелир
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