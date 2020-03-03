Фискалы изъяли 33 кг золота и серебра у ювелирной фабрики

Уроженец Житомирщины создал в столице предприятие по производству ювелирных изделий и организовал схему уклонения от уплаты налогов. Об этом "ЖЖ
" сообщает ГФС в Житомирской области.
"Организовал схему уклонения от уплаты налогов, суть которой заключалась в использовании реквизитов более 50 физических лиц-предприятий 2 группы налогообложения при производстве и реализации ювелирных изделий. Средства от реализации перечислялись на расчетные счета организатора нелегального бизнеса"
, - информируют фискалы.
В рамках расследования уголовного производства было проведено 10 обысков в местах продажи ювелирных изделий и непосредственно на самом производстве. В ходе обысков изъяты ювелирные изделия из серебра, слитки золота и золотые заготовки общим весом 33,5 кг на сумму более 17 млн грн.
Также изъята компьютерная техника, жесткие диски и "черновая" бухгалтерия. Расследование продолжается.