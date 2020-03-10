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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 10 » 10:04:32

В Житомире пропала 14-летняя девочка: её разыскивают родные и полиция

Сегодня, 10:23:32 903 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире пропала 14-летняя девочка: её разыскивают родные и полиция

 В Житомире разыскивают 14 летнюю Александру Карбовскую, которая ушла из дома 9 февраля и до сих пор не вернулась. Об этом информирует Ювенальная превенция Житомирской области.

Приметы Александры: на вид 14-15 лет, рост 160 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы русые до плеч.

Была одета: в куртку оливкового цвета, джинсы темно-синего цвета, свитер салатового цвета, кроссовки черного цвета, шапка с разно цветными полосками, при себе имела рюкзак.

Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождении девушки звоните по номеру 102 или 067 137 29 70.

Тэги: пропал ребенок. розыск, Житомир
Комментариев: 1
Mira
1 Irina (Mira)   • 13:26:10, Сегодня [Материал]
0

*ушла из дома 9 февраля и до сих пор не вернулась.*
Только через месяц спохватились? Или это ЖЖ ,как всегда, что-то с датами напутал?
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