В Житомире пропала 14-летняя девочка: её разыскивают родные и полиция

В Житомире разыскивают 14 летнюю Александру Карбовскую, которая ушла из дома 9 февраля и до сих пор не вернулась. Об этом информирует Ювенальная превенция Житомирской области.
Приметы Александры
: на вид 14-15 лет, рост 160 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы русые до плеч.
Была одета
: в куртку оливкового цвета, джинсы темно-синего цвета, свитер салатового цвета, кроссовки черного цвета, шапка с разно цветными полосками, при себе имела рюкзак.
Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождении девушки звоните по номеру 102 или 067 137 29 70.
Только через месяц спохватились? Или это ЖЖ ,как всегда, что-то с датами напутал?