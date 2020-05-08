На период праздников с 9-го по 11-е мая в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19).
Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
В частности введены ограничения по передвижению и пребыванию граждан в общественных местах в период с 13:00 9 мая до 06.00 11 мая
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Кроме того, будет усилен контроль полицейскими и нацгвардейцами за соблюдением гражданами карантинных ограничений.
В связи с карантином Украина в этом году воздержится от проведения массовых мероприятий по празднованию 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне. Такое решение принято на заседании Правительства. Также на заседании Правительства дано поручение председателям областных государственных администраций лично, либо на уровне заместителей, поздравить ветеранов Второй мировой войны, проживающих в их регионах.
Каждый может присоединиться к Всеукраинской акции «Скажи спасибо ветерану на расстоянии
», инициированную Укрпочтой в партнерстве с Министерством ветеранов Украины и Международным благотворительным фондом «Let's help» и поздравить ветеранов, не выходя из дома. Для этого до 9 мая на сайте компании можно выбрать один из нескольких вариантов помощи ветеранам.
9 мая в Житомирской области праздновать не будут: правоохранители усилят контроль за соблюдением карантина