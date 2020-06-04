Житомирская область не готова к ослаблению карантина – Минздрав

В связи с увеличением количества новых случаев инфицирования коронавирусом Житомирская область не соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные 4 июня
.
Так, в Житомирской области недостаточный уровень инцидентности - количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 000 населения. Сейчас он составляет 13,25.
Для ослабления карантина индекс должен составлять менее 12. По другим критериям (загруженность коек и охват тестированием) превышений нет.
Если в течение трех дней будут регистрировать несоответствие ряду критериев, на Житомирщине отменят смягчения карантина и введут суровые меры.
Как сообщал "Журнал Житомира
", Житомирская область вошла в тройку регионов, где зафиксирован наибольший суточный прирост
подтвержденных случаев COVID-19.
С 5 июня ожидается очередное ослабление карантина
, оно будет касаться работы заведений общественного питания, церковных служб и запуска авиасообщения.