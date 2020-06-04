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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июнь » 4 » 15:05:56

Житомирская область не готова к ослаблению карантина – Минздрав

Сегодня, 15:17:56 1057 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область не готова к ослаблению карантина – Минздрав

 В связи с увеличением количества новых случаев инфицирования коронавирусом Житомирская область не соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные 4 июня.

Так, в Житомирской области недостаточный уровень инцидентности - количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 000 населения. Сейчас он составляет 13,25.

Для ослабления карантина индекс должен составлять менее 12. По другим критериям (загруженность коек и охват тестированием) превышений нет.



Если в течение трех дней будут регистрировать несоответствие ряду критериев, на Житомирщине отменят смягчения карантина и введут суровые меры.

Как сообщал "Журнал Житомира", Житомирская область вошла в тройку регионов, где зафиксирован наибольший суточный прирост подтвержденных случаев COVID-19.

С 5 июня ожидается очередное ослабление карантина, оно будет касаться работы заведений общественного питания, церковных служб и запуска авиасообщения.
Тэги: Карантин, Житомирская область
Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:33:45, Сегодня [Материал]
-3

Из-за Массово заболевших врачей нам продолжают карантин. Кому это надо? Кто хочет держать народ в стойле. Кому это наруку? И есть вопросы платит ли государство врачам за болезнь короновирусом.
priatel
2 Андрей (priatel)   • 15:58:36, Сегодня [Материал]
0

на все вопросы ответ один - НЕТ!!!
Pound
3 Life is life (Pound)   • 18:02:16, Сегодня [Материал]
0

Тут сьогодні пройшов такий слух, що лікарі які захворіли на короновірус чи то якби захворіли,прирівнюються, так, як і учасники бойових дій, премії, надбавки ітд.ітп. І я чомусь в це вірю, бо в нашій країні нічого святого не має, за гроші все зроблять.
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