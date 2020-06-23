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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 23 » 17:25:13

С банковских карточек житомирян, которыми оплачивали проезд, снова начали исчезать деньги

Вчера, 17:25:26 979 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С банковских карточек житомирян, которыми оплачивали проезд, снова начали исчезать деньги

 С банковских карточек житомирян, которыми они ранее оплачивали проезд в общественном транспорте, снова начали снимать лишние средства. Сообщения о списании средств приходят с 22 июня.

Об этом сообщает Facebook-страница "Транспорт Житомира". Также там объяснили, почему опять происходят неконтролируемые списания с карточек.
 

"Почему так происходит? Вчера были совершены выгрузки транзакций из нескольких валидаторов троллейбусов, которые по определенным причинам не выгружались вовремя и накапливали информацию. После их выгрузки система списаний "увидела" эти оплаты за поездки и начала отправлять запросы на списание средств. К сожалению, такое иногда случается. Не стоит паниковать, все транзакции регистрируются в нескольких системах, получатель известный и публичный, поэтому никто не ворует с вашего счета деньги", - говорится в сообщении.


Для того, чтобы вернуть свои средства, необходимо заполнить форму-обращение по ссылке: http://bit.ly/2w0slAu

Если у вас есть дополнительные вопросы: пишите в Viber или Telegram по телефону: 073 333 15 80.

Напомним, подобный сбой произошел в Житомире в средние марте. Тогда через несколько недель житомирянам начали возвращать средства, которые были ошибочно сняты.
Тэги: валидатор, транспорт, проезд, Житомир
Комментариев: 2
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 17:55:56, Вчера [Материал]
+3

вот поэтому получил новую карту привата, и теперь все норм...плачу наличными, а на почту приходит сообщение что пытаются списать деньги со старой карты... причем пытаются с 00.00 до 03.00 ночью когда люди спят) наверно что бы не успели заблокировать карты......
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 19:30:18, Вчера [Материал]
+4

с этими картами есть ещё интересный прикол - ощад начисляет пеню за неуспешную транзакцию. Даже примат до такого не додумался.
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