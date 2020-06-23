С банковских карточек житомирян, которыми оплачивали проезд, снова начали исчезать деньги

С банковских карточек житомирян, которыми они ранее оплачивали проезд в общественном транспорте, снова начали снимать лишние средства. Сообщения о списании средств приходят с 22 июня.
Об этом сообщает Facebook-страница "Транспорт Житомира
". Также там объяснили, почему опять происходят неконтролируемые списания с карточек.
"Почему так происходит? Вчера были совершены выгрузки транзакций из нескольких валидаторов троллейбусов, которые по определенным причинам не выгружались вовремя и накапливали информацию. После их выгрузки система списаний "увидела" эти оплаты за поездки и начала отправлять запросы на списание средств. К сожалению, такое иногда случается. Не стоит паниковать, все транзакции регистрируются в нескольких системах, получатель известный и публичный, поэтому никто не ворует с вашего счета деньги", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы вернуть свои средства, необходимо заполнить форму-обращение по ссылке: http://bit.ly/2w0slAu
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.
Напомним, подобный сбой произошел в Житомире в средние марте. Тогда через несколько недель житомирянам начали возвращать средства, которые были ошибочно сняты
.