С банковских карточек житомирян, которыми оплачивали проезд, снова начали исчезать деньги

"Почему так происходит? Вчера были совершены выгрузки транзакций из нескольких валидаторов троллейбусов, которые по определенным причинам не выгружались вовремя и накапливали информацию. После их выгрузки система списаний "увидела" эти оплаты за поездки и начала отправлять запросы на списание средств. К сожалению, такое иногда случается. Не стоит паниковать, все транзакции регистрируются в нескольких системах, получатель известный и публичный, поэтому никто не ворует с вашего счета деньги", - говорится в сообщении.