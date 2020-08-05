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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 5 » 11:51:16

Исполком назвал, кто из житомирян может бесплатно сделать ИФА-тест на коронавирус

Сегодня, 11:57:16 586 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Исполком назвал, кто из житомирян может бесплатно сделать ИФА-тест на коронавирус

 Исполнительный комитет Житомирского городского совета утвердил перечень лиц, которые на бесплатной основе могут проводить обследование на COVID-19 методом ИФА. Соответствующее решение было принято 5 августа, во время заседания исполкома.

Бесплатно предоставляться данная услуга будет для следующих категорий населения:
 
  • пациентов и медицинских работников городских учреждений здравоохранения;
  • лиц, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», которые направляются на лечение в госпиталь для ветеранов войны или на санаторно-курортное лечение;
  • детей, получивших в учреждении здравоохранения путевку на санаторно-курортное лечение;
  • детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки по ходатайству службы (управления) по делам детей городского совета;
  • лиц, состоящих на учете для получения санаторно-курортного лечения, прохождения психологической реабилитации.

В мэрии отмечают, что для бесплатного обследования должно быть направление от семейного врача и врача педиатра.

Обследование можно пройти в коммунальных предприятиях «Больница №1», «Больница №2 им. Павлусенко», «Детская больница имени Башека».

Как сообщал «Журнал Житомира», в единственной коммунальной лаборатории Житомира, которая проводит ПЦР-диагностику на коронавирус, уменьшили стоимость тестирования
Тэги: коронавирус, тестирование, ИФА, Житомир
Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 12:40:32, Сегодня [Материал]
0

вместо того что бы выявлять носителей и для построения реальной картины эпидемии пошло зарабатывание бабла. Как пример- заболел Вася легкой формой ходит только с соплями, ни чего его больше не беспокоит, а вдруг это КОРОНАВИРУС???. Но Вася не пойдет делать тест бо за это платить надо. И Вася вместо того чтобы изолироваться и сидеть дома будет ходить по городу заражая десятки а то и сотни людишек. Вот и имеем каждый день прибавку в 1000 зараженных. А дальше будет больше.
Gerhadriger
2 Dark (Gerhadriger)   • 14:28:50, Сегодня [Материал]
0

Так и будет. Ведь Вася с марта по май просидел дома без работы, по комуналке долг, детям в школу (а может ив ВУЗ), вот и будет шастать не только по городу, а и ходить еще и на работу.
MAS-ter
3 Mast (MAS-ter)   • 15:15:26, Сегодня [Материал]
0

А немецкоподданым Розенблатам и их израильскоподданному Матвею можно считаться житомирянами?
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