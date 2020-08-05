Исполком назвал, кто из житомирян может бесплатно сделать ИФА-тест на коронавирус

Исполнительный комитет Житомирского городского совета утвердил перечень лиц, которые на бесплатной основе могут проводить обследование на COVID-19 методом ИФА. Соответствующее решение было принято 5 августа, во время заседания исполкома.
Бесплатно предоставляться данная услуга будет для следующих категорий населения:
- пациентов и медицинских работников городских учреждений здравоохранения;
- лиц, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», которые направляются на лечение в госпиталь для ветеранов войны или на санаторно-курортное лечение;
- детей, получивших в учреждении здравоохранения путевку на санаторно-курортное лечение;
- детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки по ходатайству службы (управления) по делам детей городского совета;
- лиц, состоящих на учете для получения санаторно-курортного лечения, прохождения психологической реабилитации.
В мэрии отмечают, что для бесплатного обследования должно быть направление
от семейного врача и врача педиатра.
Обследование можно пройти в коммунальных предприятиях «Больница №1», «Больница №2 им. Павлусенко», «Детская больница имени Башека».
Как сообщал «Журнал Житомира
», в единственной коммунальной лаборатории Житомира, которая проводит ПЦР-диагностику на коронавирус, уменьшили стоимость тестирования
.