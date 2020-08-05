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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 5 » 14:48:23

Возле Житомирской областной больницы заменят теплосети: движение транспорта ограничено

Сегодня, 15:04:23 103 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Возле Житомирской областной больницы заменят теплосети: движение транспорта ограничено

 В Житомире 5 августа начали замену труб теплосети на улице Пушкинской. В связи с ремонтом будет ограничено движение транспорта возле областной больницы.

Об этом сообщила пресс-служба КП «Житомиртеплокоммунэнерго» на своей странице в Facebook.

«В среду 5 августа начинаются работы по замене теплотрассы по ул. Пушкинской в ​​районе областной больницы. Будет заменено 90 м погонных теплосети в двухтрубном измерении. Диаметр трубы 426 мм. Будет перекрыт проезд в областную больницу с улицы Пушкинской на улицу Красного Креста», - сообщили коммунальщики.

Как стало известно «Журналу Житомира», работы по замене теплотрассы продлятся около трех недель.

Тэги: перекрытие улицы, теплосети, Ремонт
Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 15:20:29, Сегодня [Материал]
0

А потом перекопают свеженькую улицу Бердичевскую.
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