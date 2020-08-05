Возле Житомирской областной больницы заменят теплосети: движение транспорта ограничено

В Житомире 5 августа начали замену труб теплосети на улице Пушкинской. В связи с ремонтом будет ограничено движение транспорта возле областной больницы.
Об этом сообщила пресс-служба КП «Житомиртеплокоммунэнерго» на своей странице в Facebook
.
«В среду 5 августа начинаются работы по замене теплотрассы по ул. Пушкинской в районе областной больницы. Будет заменено 90 м погонных теплосети в двухтрубном измерении. Диаметр трубы 426 мм. Будет перекрыт проезд в областную больницу с улицы Пушкинской на улицу Красного Креста»
, - сообщили коммунальщики.
Как стало известно «Журналу Житомира
», работы по замене теплотрассы продлятся около трех недель.